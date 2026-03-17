Иран потврдио смрт високог званичника: "Одговорио је на позив истине"

Иранска државна новинска агенција Фарс потврдила је смрт Алија Лариџанија, секретара Савјета националне безбједности.
Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је раније данас да је Лариџани убијен у израелском ваздушном нападу.
У саопштењу које је пренијела и иранска новинска агенција Мехр њуз, Савјет за националну безбједност земље потврдило је атентат на Лариџанија.
„Након живота проведеног у борби за уздизање Ирана и Исламске револуције, коначно је остварио своју дуго цијењену жељу, одговорио на позив истине и поносно постигао благословљени чин мучеништва на фронту“, наводи се у саопштењу.
Лариџани је важио за једног од најутицајнијих иранских политичара и безбједносних званичника.
Током каријере обављао је низ кључних функција, укључујући дужност предсједника иранског парламента, а био је и савјетник врховног вође Ирана за стратешка питања. Сматран је блиским естаблишменту и важном фигуром у доношењу одлука из области националне безбједности.
Потврда о Лариџанијевој смрти услиједила је након што је Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) потврдио смрт команданта снага „Басиџ“ Голамрезе Солејманија.
