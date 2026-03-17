Logo
Large banner

Иран потврдио смрт високог званичника: "Одговорио је на позив истине"

Извор:

Кликс

17.03.2026

22:27

Коментари:

0
Али Ларијани
Фото: Tanjug / AP / Bilal Hussein

Иранска државна новинска агенција Фарс потврдила је смрт Алија Лариџанија, секретара Савјета националне безбједности.

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је раније данас да је Лариџани убијен у израелском ваздушном нападу.

У саопштењу које је пренијела и иранска новинска агенција Мехр њуз, Савјет за националну безбједност земље потврдило је атентат на Лариџанија.

„Након живота проведеног у борби за уздизање Ирана и Исламске револуције, коначно је остварио своју дуго цијењену жељу, одговорио на позив истине и поносно постигао благословљени чин мучеништва на фронту“, наводи се у саопштењу.

Лариџани је важио за једног од најутицајнијих иранских политичара и безбједносних званичника.

Током каријере обављао је низ кључних функција, укључујући дужност предсједника иранског парламента, а био је и савјетник врховног вође Ирана за стратешка питања. Сматран је блиским естаблишменту и важном фигуром у доношењу одлука из области националне безбједности.

Потврда о Лариџанијевој смрти услиједила је након што је Корпус исламске револуционарне гарде (ИРГЦ) потврдио смрт команданта снага „Басиџ“ Голамрезе Солејманија.

Подијели:

Таг :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner