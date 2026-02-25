Ухапшен мушкарац ког кога је пронађено више од два килограма дроге

Извор:
СРНА
25.02.2026
17:21
Двадесетдеветогодишњак из Лукавца чији су иницијали Р.Х. ухапшен је у Кладњу након што је код њега пронађено више од два килограма дроге, саопштено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.
Припадници Полицијске управе Кладањ зауставили су јуче "голф" којим је управљао осумњичени након што су уочили да чини прекршаје и угрожава друге учеснике у саобраћају.
Претресом возила пронађено је 2.160 грама дроге и 60 новчаница у апоенима од 50 евра.
Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат Кантоналном тужилаштву у Тузли на даље поступање због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге.
Полиција је у Тузли ухапсила мушкарца чији су иницијали А.М. /30/ из овог града због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, а против њега ће бити предузете законом предвиђене мјере.
Претресом куће, помоћних објеката и дворишта које користи А.М. пронађено је више паковања дроге, дигитална вага за прецизно мјерење, дробилица и други предмети који се доводе у везу са овим кривичним дјелом.
Полиција је јуче у Тузли извршила претрес лица К.Б. /19/ из Лукавца и пронашла три паковања наркотика, као и грумен осушене дроге.
