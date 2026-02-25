Logo
Ухапшен мушкарац ког кога је пронађено више од два килограма дроге

Извор:

СРНА

25.02.2026

17:21

Lisice zatvor pritvor
Фото: Ron Lach/Pexels

Двадесетдеветогодишњак из Лукавца чији су иницијали Р.Х. ухапшен је у Кладњу након што је код њега пронађено више од два килограма дроге, саопштено је из Управе полиције МУП-а Тузланског кантона.

Припадници Полицијске управе Кладањ зауставили су јуче "голф" којим је управљао осумњичени након што су уочили да чини прекршаје и угрожава друге учеснике у саобраћају.

Novac evri

Занимљивости

Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

Претресом возила пронађено је 2.160 грама дроге и 60 новчаница у апоенима од 50 евра.

Након криминалистичке обраде осумњичени ће бити предат Кантоналном тужилаштву у Тузли на даље поступање због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге.

Полиција је у Тузли ухапсила мушкарца чији су иницијали А.М. /30/ из овог града због сумње да је починио кривично дјело неовлаштена производња и промет дроге, а против њега ће бити предузете законом предвиђене мјере.

Повреда Цветановског

Фудбал

Хорор на утакмици Жељезничара и Слоге: Крици фудбалера се проламали стадионом

Претресом куће, помоћних објеката и дворишта које користи А.М. пронађено је више паковања дроге, дигитална вага за прецизно мјерење, дробилица и други предмети који се доводе у везу са овим кривичним дјелом.

Полиција је јуче у Тузли извршила претрес лица К.Б. /19/ из Лукавца и пронашла три паковања наркотика, као и грумен осушене дроге.

