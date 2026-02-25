Logo
Large banner

Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

Извор:

АТВ

25.02.2026

17:19

Коментари:

0
Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

Софи Даунинг из Нотингема доспјела је у медије прошле недјеље када је добила рачун на којем је писало да јој је преостало више од 63 квадрилиона фунти.

Компанија која је једну власницу бизниса из Велике Британије "учинила најбогатијом женом на свијету на папиру" коначно се огласила.

Повреда Цветановског

Фудбал

Хорор на утакмици Жељезничара и Слоге: Крици фудбалера се проламали стадионом

Двадесетдеветогодишњакиња је за Божић добила ваучер у вриједности од 10 фунти за "200 Дегрис Кофи". Међутим, када га је искористила да купи мачо лате у једној од њихових радњи у "Флyинг Хорс Волки" 12. фебруара, стање приказано на рачуну ју је шокирало.

На рачуну је писало 63 са још 15 нула, односно хиљаду билиона, то је Софи теоретски чинило 100.000 пута богатијом од њеног најближег "конкурента" Илона Маска.

Мана тог наводног богатства била је што је новац могла да потроши само на кафу и кроасане.

Софи, која води "Сикрет Шугер Клаб", салон за уклањање длачица, поново је искористила поклон картицу у уторак, 17. фебруара, и видјела да је стање и даље у десетинама квадрилиона.

Компанија "200 Дигрис Кофи" огласила се након што је, макар на папиру, створила првог квадрилионера на свијету, перноси "Мирор".

Село Кути-Мостар-протест-04022026

Градови и општине

Дозвољено деминирање каменолома, мјештани села Кути страхују од нове Доње Јабланице

Говорећи за ББЦ, компанија је потврдила да је рачун био резултат "техничке административне грешке“ и да је износ на рачуну заправо био број њене поклон картице, а не стање на њој.

Портпарол компаније 200 Дигрис Кофи рекао је: "Због техничке административне грешке, број поклон картице, а не њена вриједност, унијет је на погрешно мјесто у каси. Као резултат тога, купцу је издат рачун који је сугерисао да има знатно већи износ новца на поклон картици него што је то заиста био случај. Купцу је наплаћено тачно онолико колико је требало, и након завршене куповине, на поклон картици је остао тачан износ, само је рачун приказивао сасвим другачију суму, који јој је бариста дао као сувенир. Потом јој је издат исправан рачун који је показивао стварну вриједност поклон картице".

Братунац дрога-24022026

Хроника

Детаљи хапшења због дроге: Пао школски домар

Софи је прошле недјеље за ББЦ изјавила да јој је све то било "заиста смијешно" и да "никада раније није видјела ништа слично".

"Уживам да будем најбогатија жена на свијету на папиру док то траје", нашалила се.

Додала је да би ипак више вољела да има поклон картицу од 63 квадрилиона фунти коју би могла да потроши у супермаркету.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

novac

bogatstvo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

Занимљивости

Ова пица кошта 11.000 евра: Ево због чега је толико скупа

50 мин

0
Хороскопски знакови који хронично касне

Занимљивости

Хороскопски знакови који хронично касне

6 ч

0
Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

Занимљивости

Студија открила: Мачке нас воле, ево и зашто

7 ч

0
Смрдибуба

Занимљивости

Смрдљиви мартини бјеже од овог мириса: Имате га у кухињи

8 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

47

Пазите шта пише на декларацијама производа: Поједини натписи могу вас заварати

17

46

Осумњичен за убиство сина бх. привредника: Кастратију укинут притвор

17

36

Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

17

31

Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

17

26

Спремају се милиони за обнову електро дистрибутивне мреже у Српској

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner