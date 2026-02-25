Грешком постала најбогатија особа на свијету: Маск јој није ни близу

Извор:
Софи Даунинг из Нотингема доспјела је у медије прошле недјеље када је добила рачун на којем је писало да јој је преостало више од 63 квадрилиона фунти.
Компанија која је једну власницу бизниса из Велике Британије "учинила најбогатијом женом на свијету на папиру" коначно се огласила.
Двадесетдеветогодишњакиња је за Божић добила ваучер у вриједности од 10 фунти за "200 Дегрис Кофи". Међутим, када га је искористила да купи мачо лате у једној од њихових радњи у "Флyинг Хорс Волки" 12. фебруара, стање приказано на рачуну ју је шокирало.
На рачуну је писало 63 са још 15 нула, односно хиљаду билиона, то је Софи теоретски чинило 100.000 пута богатијом од њеног најближег "конкурента" Илона Маска.
Мана тог наводног богатства била је што је новац могла да потроши само на кафу и кроасане.
Софи, која води "Сикрет Шугер Клаб", салон за уклањање длачица, поново је искористила поклон картицу у уторак, 17. фебруара, и видјела да је стање и даље у десетинама квадрилиона.
Компанија "200 Дигрис Кофи" огласила се након што је, макар на папиру, створила првог квадрилионера на свијету, перноси "Мирор".
Говорећи за ББЦ, компанија је потврдила да је рачун био резултат "техничке административне грешке“ и да је износ на рачуну заправо био број њене поклон картице, а не стање на њој.
Major update after Brit woman became 'richest in the world' with one catchhttps://t.co/hIB1w689Nq pic.twitter.com/40niRuqJlB— The Mirror (@DailyMirror) February 25, 2026
Портпарол компаније 200 Дигрис Кофи рекао је: "Због техничке административне грешке, број поклон картице, а не њена вриједност, унијет је на погрешно мјесто у каси. Као резултат тога, купцу је издат рачун који је сугерисао да има знатно већи износ новца на поклон картици него што је то заиста био случај. Купцу је наплаћено тачно онолико колико је требало, и након завршене куповине, на поклон картици је остао тачан износ, само је рачун приказивао сасвим другачију суму, који јој је бариста дао као сувенир. Потом јој је издат исправан рачун који је показивао стварну вриједност поклон картице".
Софи је прошле недјеље за ББЦ изјавила да јој је све то било "заиста смијешно" и да "никада раније није видјела ништа слично".
"Уживам да будем најбогатија жена на свијету на папиру док то траје", нашалила се.
Додала је да би ипак више вољела да има поклон картицу од 63 квадрилиона фунти коју би могла да потроши у супермаркету.
