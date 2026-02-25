Одбијен приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу

Извор:
СРНА
25.02.2026
17:31

Суд БиХ одбио је данас приједлог Тужилаштва за одређивање притвора Драгољубу Кунарцу, али су му одређене мјере забране, изјавила је Срни Кунарчев бранилац Ања Лога.
Лога је прецизирала да мјере забране Суда изречене након данашњег рочишта укључују забрану напуштања боравишта, кућни притвор и јављање у полицијску станицу, те забрану контактирања са свједоцима.
Рочиште у Суду БиХ одржано је послије пребацивања Кунарца из Њемачке, гдје је одслужио 28-годишњу казне затвора на коју га је осудио Хашки трибунал.
На рочишту је тужилац Ремзија Смаилагић навела да се оптужницом, коју је Тужилаштво БиХ подигло 2018. године, Кунарцу на терет стављају убиства, мучења и депортације на подручју Фоче током 1992. године.
Драгољуба Кунарца је Хашки трибунал 12. јуна 2002. године осудио на 28 година затвора након чега је пребачен у Њемачку 12. децембра исте године на издржавање казне.
Кунарац није једини Србин који је већ осуђен у Хашком трибуналу, а да се против њега покреће процес пред правосуђем БиХ.
Суд БиХ је 7. јануара, на православни Божић, потврдио оптужницу против генерала Војске Републике Српске Радислава Крстића /77/ иако је пред Хашким судом осуђен на затворску казну од 35 година коју издржава у Естонији.
