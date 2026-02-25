Суспендован полицајац који је ухваћен са милион евра на административном прелазу

Извор:
Телеграф
25.02.2026
17:36
Аурељ Казију, један од приведених због покушаја кријумчарења непријављених милион евра на административном прелазу Мердаре, суспендован је са дужности полицајца у Тирани одлуком Директората за професионалне стандарде полиције.
Казију, заједно са још двоје, А.Л. и Е.А., ухваћен је у уторак на Мердару док су покушавали да пренесу 1 милион евра сакривених у комбију.
Њима је одређена мјера задржавања до 48 сати због сумње за кривично дјело "прање новца".
Према писању медија у Албанији, Казију је отпутовао на Косово у понедјељак након завршетка ноћне смјене и имао је два слободна дана.
Није обавијестио своје претпостављене да ће ићи у иностранство.
