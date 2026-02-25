Logo
МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Агенције

25.02.2026

15:27

МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Криминалистичким истраживањем је потврђена сумња да је држављанин БиХ из користољубља превозио стране држављане чамцем преко ријеке Уне, који се преврнуо, након чега је пронађено једно тијело.

Несрећа се догодила на граници БиХ и Хрватске, на подручју Хрватске Костајнице. Полиција сумња да је 32-годишњи држављанин БиХ из користољубља чамцем превозио пет страних држављана. Чамац се преврнуо у ријеци Уни, a пронађено је једно тијело непознате мушке особе. Спасени су 18-годишњи и 41-годишњи кинески држављанин, те осумњичени.

Регион

Превртање чамца на Уни: Једна особа погинула, трага се за несталима

Несрећа се, подсјетимо, десила на граници између БиХ и Хрватске, на подручју Хрватске Костајнице у мјесту Росуље, у понедјељак, 23. фебруара.

Полицајци су против осумњиченог поднијели кривичну пријаву надлежном Општинском државном тужилаштву.

- Сумња се у почињење казнених дјела "противзаконито улажење, кретање и боравак у Републици Хрватској", другој држави чланици Европске уније или потписници Шенгенског споразума и казненог дјела "довођење у опасност живота и имовине општеопасном радњом и средством - истиче се из управе.

Хрватска

prevrnut čamac

несрећа

Ријека Уна

