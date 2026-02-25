МУП Хрватске саопштио детаље о несрећи на Уни

Извор:
Криминалистичким истраживањем је потврђена сумња да је држављанин БиХ из користољубља превозио стране држављане чамцем преко ријеке Уне, који се преврнуо, након чега је пронађено једно тијело.
Несрећа се догодила на граници БиХ и Хрватске, на подручју Хрватске Костајнице. Полиција сумња да је 32-годишњи држављанин БиХ из користољубља чамцем превозио пет страних држављана. Чамац се преврнуо у ријеци Уни, a пронађено је једно тијело непознате мушке особе. Спасени су 18-годишњи и 41-годишњи кинески држављанин, те осумњичени.
Несрећа се, подсјетимо, десила на граници између БиХ и Хрватске, на подручју Хрватске Костајнице у мјесту Росуље, у понедјељак, 23. фебруара.
Полицајци су против осумњиченог поднијели кривичну пријаву надлежном Општинском државном тужилаштву.
- Сумња се у почињење казнених дјела "противзаконито улажење, кретање и боравак у Републици Хрватској", другој држави чланици Европске уније или потписници Шенгенског споразума и казненог дјела "довођење у опасност живота и имовине општеопасном радњом и средством - истиче се из управе.
