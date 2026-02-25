Спасио мушкарца који је слетио у ријеку: "Од данас је Ивица мој брат"

25.02.2026
Бјелопољац Ивица Игњатовић јуче (24.фебруара) је храбром и брзом реакцијом спасио Пљевљака Душка Драгаша из аутомобила који је након саобраћајне незгоде завршио у кориту ријеке Љубовиђе.
Игњатовић је први наишао на мјесто незгоде на регионалном путу Слијепач Мост – Пљевља, кроз Вранешку долину, гдје је возило слетјело са коловоза и дијелом завршило у води.
Без размишљања је пришао аутомобилу, извукао возача на сигурно и сачекао долазак Хитне помоћи и ватрогасаца.
"Први сам наишао послије његовог слијетања. Ауто је било дијелом у води. Извукао сам га напоље и сачекао Хитну помоћ и ватрогасце. У међувремену сам причао с њим и сазнао да има протезу нози и да је шећераш", казао је Игњатовић за ВБП портал.
Како истиче, као војно лице одмах је реаговао присебно и одговорно, преноси РТЦГ.
"Дао сам инструкције за његов транспорт до болнице, како би све протекло без додатних компликација. Ово ми је први пут да силазим на мјесто незгоде и пружим прву помоћ", додао је он.
"Желим да се захвалим спасио ме је човјек, сваку срећу му желим и захвалан сам за цио живот. Од данас је Ивица мој брат", навео је Драгаш за ВБП портал и додаје да нема повреда и да се добро осјећа, а све захваљујући храбром Бјелопољцу.
Драгаш истиче да захваљујући Игњатовићу није био дуго затворен у аутомобилу.
"На срећу нисам дуго био заглављен у аутомобилу, Ивица ме је спасио, човјек сам без ноге и не бих могао сам да изађем, на нози имам протезу", додаје Пљевљак.
Брза реакција и присебност Ивице Игњатовића вјероватно су спријечиле посљедице, а његов гест показује колико појединац може значити у пресудним тренуцима.
