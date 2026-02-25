25.02.2026
09:24
Коментари:0
Лондон и Париз манипулишу кијевским режимом планирајући да му испоруче нуклеарно оружје, изјавила је портпаролка руског Министарства спољних послова Марија Захарова.
Велика Британија и Француска се спремају и већ су у процесу манипулације питањем нуклеарног оружја, не само реторички, већ и практично, рекла је Захарова за Спутњик.
Додала је да западне земље не схватају да су сви њихови "штићеници", које су снабдјели оружјем са намјером да придобију "борце за демократију" касније измакли контроли.
- Они не схватају да су сви њихови штићеници, које су снабдјевали оружјем разних врста, касније измакли контроли – сви њихови штићеници, којима су дали све врсте вештина, све врсте образовних инструмената, могућности, мислећи да ће бити њихови, како су их назвали, борци за демократију - приметио је дипломата.
Коментаришући чињеницу да је један од тих штићеника био бивши вођа терористичке групе Ал Каида (забрањене у Русији) Осама бин Ладен, Захарова је нагласила да се заслуге морају одати претходницима садашњих западних политичара – били су мудрији што му нису дали нуклеарно оружје.
- Нешто их је тада зауставило, упркос чињеници да су му дали практично све. Дали су му, мислим, огромно повјерење. Дали су му прилику да ради оно што су сматрали добрим за демократију широм свијета. Нешто их је, међутим, зауставило. Можете ли да замислите да он, или људи попут њега, имају нуклеарно оружје? - истакла је Захарова.
Међутим, намјере садашњих западних власти да Кијеву дају нуклеарно оружје произилазе "или из неписмености, или из историјске амнезије, или једноставно зато што су већ регрутовали људе који ће бити добри само за посљедње дане - оцијенила је она.
Према њеним ријечима, Запад је претворио кијевски режим у "незасито чудовиште" које ће прво само себе прождирати.
- Они (Запад) једноставно нису схватили да су створили и буквално обликовали чудовиште које ће прво њих прогутати. Прво њих. Зато што је ово чудовиште незасито. И зато што је ово чудовиште дивље зависно. И зато што је овом чудовишту првобитно обећана моћ над цијелим свијетом, а оно је још није добило. Могу вам ово рећи са апсолутном сигурношћу. Зеленском је првобитно речено не само да ће повратити неке "територије" тамо, већ да ће постати владар тог региона, да ће постати упориште на мапи европског континента - закључила је.
Подсјетимо, руска Спољна обавештајна служба (СВР) је 24. фебруара објавила да Велика Британија и Француска сматрају да Украјина треба да буде опремљена нуклеарном бомбом , или барем прљавом бомбом.
Према информацијама које је добила СВР, Лондон и Париз се спремају да наоружају Украјину нуклеарним оружјем.
Као одговор на саопштење СВР-а, руски сенатори су позвали на међународну и националну истрагу ових планова. Савјет федерације Русије је такође предложио да Савет безбједности УН, МААЕ и Конференција за преиспитивање Споразума о неширењу оружја спроведу своје обавезне истраге о овим намјерама Лондона и Париза.
Према ријечима портпарола Кремља Дмитрија Пескова, ова информација руске Спољне обавештајне службе је изузетно важна с обзиром на претњу коју представља режиму неширења нуклеарног оружја, а биће узета у обзир и укључена у текуће преговоре.
