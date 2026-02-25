Logo
Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Кликс

25.02.2026

07:19

Пао турски Ф-16, погинуо пилот

Турски борбени авион Ф-16 срушио се рано у сриједу у западној провинцији Баликесир, при чему је погинуо пилот, саопштило је Министарство националне одбране Турске.

Како се наводи у саопштењу министарства, изгубљен је радио-контакт и праћење летјелице која је полетјела из 9. Главне команде млазне базе у Баликесиру у 00:56 сати по локалном времену (21:56 GMT у уторак). Операције потраге и спашавања одмах су покренуте, а олупина авиона је потом лоцирана.

"Наш пилот је погинуо као шехид. Узрок несреће бит ће утврђен након истраге коју проводи тим за испитивање авионских несрећа", навело је министарство, упутивши саучешће породици пилота.

Министар националне одбране Јасер Гулер идентификовао је погинулог пилота као мајора Ратног ваздухопловства Ибрахима Болата.

Тагови :

F 16

Турска

