Иран, царине, Врховни суд: Шта је Трамп поручио у годишњем обраћању нацији

Амерички предсједник Доналд Трамп одржао је годишње обраћање нацији у којем је говорио о раду своје администрације.
Трамп је критиковао Врховни суд Сједињених Америчких Држава, те говорио о могућем нападу на Иран и Венецуелу.
Трамп је поручио да све опције остају на столу када је ријеч о Ирану, нагласивши да је дугогодишња политика Сједињених Америчких Држава да се Ирану никада не дозволи да дође до нуклеарног оружја. Према његовим ријечима, Техеран жели постићи договор, али „још нисмо чули оне тајне ријечи: ‘Никада нећемо изградити нуклеарно оружје’“.
„Већ су развили ракете које могу угрозити Европу и наше базе у иностранству, а раде на изградњи ракета које ће ускоро моћи досегнути Сједињене Америчке Државе“, рекао је Трамп.
Подсјетио је да су у јуну Сједињене Америчке Државе погодиле три иранска нуклеарна постројења, тврдећи да је та операција резултирала „потпуним уништењем“ иранског нуклеарног програма.
У уторак је поновио да је америчка војска уништила ирански програм нуклеарног оружја.
Трамп је казао да је Иран током љета упозорен да не покушава обновити свој нуклеарни програм, али да „ипак настављају, започињући све изнова“.
„Ми смо га избрисали, а они желе све поново започети“, рекао је, додајући да Иран „поново слиједи своје злокобне амбиције“.
„Моја је намјера да овај проблем ријешимо путем дипломатије. Али једно је сигурно: никада нећу дозволити да највећи свјетски спонзор тероризма има нуклеарно оружје. То се неће десити“, поручио је.
Говорећи о међународним конфликтима, Трамп је истакао да његова администрација „напорно ради“ на окончању „убијања и клања између Русије и Украјине, гдје сваког мјесеца гине 25.000 војника“.
Тај сукоб назвао је „ратом који се никада не би догодио да сам ја био предсједник“.
Предсједник се похвалио и окончањем осам ратова у првих десет мјесеци свог мандата.
„Као предсједник, успостављаћу мир гдје год могу, али никада нећу оклијевати да се супротставим пријетњама Америци гдје год то буде потребно“, рекао је.
Како се и очекивало, изразио је незадовољство пресудом Врховног суда, према којој је прекорачио своја предсједничка овлашћења увођењем бројних глобалних царина на основу Закона о међународним економским овлашћењима у ванредним ситуацијама.
„Користио сам те царине, прикупио стотине милијарди долара како бих склопио сјајне договоре за нашу земљу, и на економском и на безбједносном плану. Све је функционисало добро. Пљачкали су нас тако лоше. Сви то знате. Сви то знају, чак и демократе то знају“, рекао је Трамп.
Пресуду је назвао „несрећном“, иако су четири судије које су присуствовале обраћању сједиле директно у његовом видокругу.
Иако је нетачно тврдио да су царине довеле до „нулте инфлације“ и „огромног раста“, одлуку суда оцијенио је као „разочаравајућу“.
Потом је истакао нове глобалне царине од 15 одсто, уведене према члану 122 Закона о трговини.
„Оне су мало сложеније, али су вјероватно чак и боље, јер воде ка рјешењу које ће бити још снажније него раније“, казао је.
Нетачно је навео да ове дажбине неће захтијевати надзор Конгреса, иако оне могу трајати највише 150 дана прије него што Конгрес мора одобрити њихово продужење.
У свом говору Трамп није споменуо Епстајнове документе, а обраћање су у више наврата прекидали демократски узвици и звиждуци.
Осврнуо се и на људе из Сомалије, те додијелио више признања.
