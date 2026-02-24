Logo
Канада "гура прст у око" Трампу: Најавили пакет помоћи Куби како би пробили америчку блокаду отока

Извор:

Агенције

24.02.2026

07:31

Коментари:

0
Куба држава у Карипском мору
Фото: Tanjug / AP / Ramon Espinosa

Канада је у понедјељак најавила да припрема план помоћи Куби, која се суочава с несташицом горива након што је администрација америчког предсједника Доналда Трампа предузела кораке да блокира испоруку нафте острву.

Канада је саопштила да намјерава пружити подршку Куби док се острвска држава бори с посљедицама несташице горива и растућих цијена. Вашингтон је посљедњих седмица појачао кампању притиска против Кубе, дугогодишњег противника Сједињених Америчких Држава.

Блокирана нафта из Венецуеле

Администрација предсједника Трампа предузела је кораке да блокира сву нафту која стиже на Кубу, укључујући и ону из Венецуеле. Тиме су, према објављеним наводима, порасле цијене хране и превоза, изазивајући озбиљне несташице горива и вишесатне нестанке електричне енергије.

Канадска министарка спољних послова Анита Ананд изјавила је у понедјељак да Отава ради на пакету помоћи Куби.

„Припремамо план за помоћ. Тренутно нисмо спремни пружити додатне детаље најаве“, рекла је Ананд, не износећи шта ће тачно таква помоћ обухватати.

Може доћи до хуманитарне кризе

Уједињене нације упозориле су да би, уколико енергетске потребе Кубе не буду задовољене, могло доћи до хуманитарне кризе. Канада је раније саопштила да прати ситуацију у Куби и изразила забринутост због „растућег ризика од хуманитарне кризе“ на острву.

Додатне тензије у региону повезане су с дешавањима у Венецуели. Ојачан америчком војном операцијом у којој је свргнути венецуелански предсједник Николас Мадуро ухапшен у смртоносном упаду у јануару, Трамп је у више наврата говорио о могућем дјеловању против Кубе и притиску на њено руководство.

Трамп је такође изјавио да ће „Куба ускоро пропасти“, додајући да Венецуела, некада главни снабдјевач Кубе нафтом, у посљедње вријеме није слала ни нафту ни новац Хавани. Канцеларија Уједињених нација за људска права оцијенила је да је амерички упад у којем је Мадуро ухапшен представљао кршење међународног права.

Тагови :

Канада

Kuba

Нафта

Тренутно на програму

