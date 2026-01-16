Logo
Кубанци затражили ослобађање Николаса Мадура

СРНА

16.01.2026

16:07

0
Кубанци затражили ослобађање Николаса Мадура
Фото: Tanjug/AP Photo/Cristian Hernandez

Више десетина хиљада Кубанаца демонстрирало је испред Амбасаде САД у Хавани да би осудили убиство 32 кубанска војника у Венецуели и затражили да америчке власти ослободе бившег предсједника Венецуеле Николаса Мадура.

Скуп на тргу преко пута Амбасаде САД организовала је кубанска влада, пренио је АП.

Учионица

Свијет

Улетио на час и почео да боде ученика пред свима

Кубанска национална химна емитована је са разгласа док су се велике кубанске заставе вијориле на хладном вјетру.

Предсједник Мигел Дијаз-Канел руковао се са окупљенима и потом одржао говор у којем је оштро критиковао администрацију предсједника САД Доналда Трампа.

Група од 32 кубанска војника била је дио Мадуровог обезбјеђења и сви су убијени током рације америчких специјалаца на његову резиденцију у Каракасу.

otkaz pexels отказ

Економија

Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа

Мадуро је ухапшен и пребачен у САД да би се суочио са оптужбама за трговину дрогом.

Kuba

Nikolas Maduro

Коментари (0)
