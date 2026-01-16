Кубанци затражили ослобађање Николаса Мадура

Извор:
СРНА
16.01.2026
16:07
Коментари:0
Више десетина хиљада Кубанаца демонстрирало је испред Амбасаде САД у Хавани да би осудили убиство 32 кубанска војника у Венецуели и затражили да америчке власти ослободе бившег предсједника Венецуеле Николаса Мадура.
Скуп на тргу преко пута Амбасаде САД организовала је кубанска влада, пренио је АП.
Свијет
Улетио на час и почео да боде ученика пред свима
Кубанска национална химна емитована је са разгласа док су се велике кубанске заставе вијориле на хладном вјетру.
Предсједник Мигел Дијаз-Канел руковао се са окупљенима и потом одржао говор у којем је оштро критиковао администрацију предсједника САД Доналда Трампа.
Група од 32 кубанска војника била је дио Мадуровог обезбјеђења и сви су убијени током рације америчких специјалаца на његову резиденцију у Каракасу.
Економија
Шведски гигант отпустио више хиљада радника: Најављен и нови круг отказа
Мадуро је ухапшен и пребачен у САД да би се суочио са оптужбама за трговину дрогом.
Најновије
Најчитаније
18
30
18
18
18
16
18
04
18
02
Тренутно на програму