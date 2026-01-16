Logo
Минић са делегацијом СНСД-а

16.01.2026

15:40

Саво Минић са делегацијом СНСД-а
У Бањалаци је у току састанак будућег мандатара Саве Минића са делегацијом СНСД-а.

Након састанка предвиђена је конференција за новинаре у 16.00 часова.

Саво Минић

Република Српска

Минић: Привржени даљем јачању Српске

Минић се раније данас састао са представницима политичких странака које су се одазвале на састанак о процесу формирања нове владе, те са социјалним партнерима.

Он је рекао да формирање нове владе представља корак ка даљем јачању институционалне и политичке стабилности Српске.

Саво Минић

