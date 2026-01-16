Минић са делегацијом СНСД-а

16.01.2026
15:40
Коментари:0
У Бањалаци је у току састанак будућег мандатара Саве Минића са делегацијом СНСД-а.
Након састанка предвиђена је конференција за новинаре у 16.00 часова.
Република Српска
Минић: Привржени даљем јачању Српске
Минић се раније данас састао са представницима политичких странака које су се одазвале на састанак о процесу формирања нове владе, те са социјалним партнерима.
Он је рекао да формирање нове владе представља корак ка даљем јачању институционалне и политичке стабилности Српске.
Србија
2 ч0
Хроника
2 ч0
Република Српска
3 ч0
Хроника
3 ч0
