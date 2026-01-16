Logo
Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

Б92

16.01.2026

15:43

Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста
Фото: Pexels

Мушкарац стар око 65 година извршио је самоубиство скоком са другог спрата интерног одјељења Опште болнице у Чачку.

"У питању је пацијент из околине Чачка који се дуже вријеме лечио у чачанској болници", потврђено је за РИНУ.

policija srb

Србија

Развалили расхладну витрину и однијели безалкохолна пића

На лицу мјеста налази се екипа полиције и надлежни тужилац који врши увиђај.

Čačak

Самоубиство

