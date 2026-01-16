Мушкарац скочио са другог спрата болнице: Преминуо на лицу мјеста

Извор:
Б92
16.01.2026
15:43
Мушкарац стар око 65 година извршио је самоубиство скоком са другог спрата интерног одјељења Опште болнице у Чачку.
"У питању је пацијент из околине Чачка који се дуже вријеме лечио у чачанској болници", потврђено је за РИНУ.
На лицу мјеста налази се екипа полиције и надлежни тужилац који врши увиђај.
