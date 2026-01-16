Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Извор:
Б92
16.01.2026
15:18
Коментари:
Сви знамо да спавање спада међу кључне ствари важне за добро здравље. Ново истраживање показало је да мањак сна заправо може скратити животни вијек.
Истраживање је спроведено у САД, а резултати су објављени у стручном часопису Слееп Адванцес.
Веза између сна и дуговјечности је сложена, али љекари кажу да их овакви налази нису изненадили.
Стручњаци су анализирали податке из анкете Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) о факторима ризика у понашању, која је спроведена у периоду од 2019. до 2025. године.
Ову анкету сваког мјесеца спроводе државни здравствени органи и она обухвата различите навике које могу утицати на здравље, укључујући пушење, исхрану, хронична обољења и трајање сна.
Једно од питања гласило је: "У просјеку, колико сати спавате у периоду од 24 сата?" Истраживачи су открили да је сан најбољи предиктор очекиваног животног вијека, чак важнији од фактора као што су исхрана, физичка активност и социјална изолација.
То значи да су особе које су навеле да спавају препоручених седам или више сати ноћу имале већу вјероватноћу да живе дуже од оних који су константно спавали мање од седам сати.
"Довољна количина сна повезана је са многим аспектима здравља, укључујући кардиоваскуларно здравље, имуни систем, па чак и контролу тјелесне тежине и расположења. Све то указује на важност сна за наш животни вијек", изјавила је за магазин СЕЛФ Бет Малоу , неуролог и шеф Одјељења за поремећаје спавања у Вандербилт Хеалтху.
