Logo
Large banner

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

Извор:

Б92

16.01.2026

15:18

Коментари:

0
Једна уобичајена навика може скратити ваш живот
Фото: pexels/Vlada Karpovich

Сви знамо да спавање спада међу кључне ствари важне за добро здравље. Ново истраживање показало је да мањак сна заправо може скратити животни вијек.

Истраживање је спроведено у САД, а резултати су објављени у стручном часопису Слееп Адванцес.

НСРС-илустрација-21082025

Република Српска

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Веза између сна и дуговјечности је сложена, али љекари кажу да их овакви налази нису изненадили.

Стручњаци су анализирали податке из анкете Центра за контролу и превенцију болести (ЦДЦ) о факторима ризика у понашању, која је спроведена у периоду од 2019. до 2025. године.

Ову анкету сваког мјесеца спроводе државни здравствени органи и она обухвата различите навике које могу утицати на здравље, укључујући пушење, исхрану, хронична обољења и трајање сна.

Једно од питања гласило је: "У просјеку, колико сати спавате у периоду од 24 сата?" Истраживачи су открили да је сан најбољи предиктор очекиваног животног вијека, чак важнији од фактора као што су исхрана, физичка активност и социјална изолација.

То значи да су особе које су навеле да спавају препоручених седам или више сати ноћу имале већу вјероватноћу да живе дуже од оних који су константно спавали мање од седам сати.

Стопала ноге

Савјети

Ноге су вам увијек хладне? Испробајте четири природна рјешења за лошу циркулацију

"Довољна количина сна повезана је са многим аспектима здравља, укључујући кардиоваскуларно здравље, имуни систем, па чак и контролу тјелесне тежине и расположења. Све то указује на важност сна за наш животни вијек", изјавила је за магазин СЕЛФ Бет Малоу , неуролог и шеф Одјељења за поремећаје спавања у Вандербилт Хеалтху.

Подијели:

Тагови:

Спавање

životni vijek

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Ова 4 знака од сутра улећу у златну зону, паре стижу са свих страна

Занимљивости

Ова 4 знака од сутра улећу у златну зону, паре стижу са свих страна

31 мин

0
Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

Хроника

Хапшење у БиХ: Пронађено 2,6 килограма дроге, крио је у кутији за кекс

38 мин

0
Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

Свијет

Драма у ваздуху: "Блек хок" се срушио

45 мин

0
Министар спољних послова: Грчка планира да додатно прошири своје територијалне воде

Свијет

Министар спољних послова: Грчка планира да додатно прошири своје територијалне воде

53 мин

0

Више из рубрике

Ово је прави суперзачин: Одличан за срце, мозак и расположење

Здравље

Ово је прави суперзачин: Одличан за срце, мозак и расположење

17 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

Опасна зараза хара: На удару малишани до 4 године

18 ч

0
Crna čokolada

Здравље

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

1 д

0
Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

Здравље

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

28

Бившој партнерки рекао ''да ће јој просути мозак'', па је убо ножем у врат

15

25

Проглашена "узбуна": Ваздух опасан по здравље грађана

15

18

Минић: Привржени даљем јачању Српске

15

18

Једна уобичајена навика може скратити ваш живот

15

13

Посебна сједница о оставци Минића у недјељу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner