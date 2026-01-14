Logo
Large banner

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

Извор:

Индекс

14.01.2026

22:56

Коментари:

0
Crna čokolada
Фото: Unsplash

Почетак нове године многе подстакне да преиспитају своје навике и окрену се здравијем начину живота, нарочито када је циљ дуговјечност.

Често се претпоставља да то значи потпуно избацивање слаткиша, али стручњаци истичу да то не мора нужно да буде тако.

Доналд Трамп-27112025

Свијет

Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

Мале, промишљене промјене могу да имају позитиван утицај на здравље. Кључно је бирати намирнице уз разумијевање њиховог састава и дејства на организам.

Ријеч је о црној чоколади са високим удјелом какаа, која се разликује од уобичајених чоколадица. Истраживање објављено на King’s College London наводи да теобромин, природно једињење присутно у какау, потенцијално може имати анти-ејџинг својства.

Управо се тај састојак доводи у везу са могућим позитивним ефектима на биолошку старост.

Црна чоколада као извор антиоксиданаса и минерала

У раду објављеном у децембру прошле године, истраживачи су открили да су испитаници са вишим нивоима теобромина у крви имали нижу биолошку старост у односу на своју хронолошку старост.

Mraz zima

Свијет

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

Професорка Јордана Бел, главна ауторка истраживања и професорка епигеномике на King’s College London, истакла је да резултати указују на повезаност између кључне компоненте тамне чоколаде и дужег очувања младоликости.

Нагласила је да истраживање не сугерише повећан унос црне чоколаде. Уместо тога, налази помажу бољем разумевању како свакодневне намирнице могу бити повезане са здравијим старењем.

Нутриционисткиња Сефал Лот објаснила је за Which? да у Уједињеном Краљевству црна чоколада мора да садржи најмање 35 одсто какаа да би носила ту ознаку, иако већина производа има знатно већи удио. Чоколаде са око 70 одсто какаа међу најчешће су доступнима.

Иако тамна чоколада и даље садржи масти и шећер, може бити извор антиоксиданаса и минерала и генерално садржи мање шећера од многих других слаткиша.

Евро

Свијет

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Ипак, стручњаци упозоравају на важност читања декларација, јер неке чоколаде могу садржати више од 22,5 грама шећера на 100 грама, што их сврстава у категорију производа са високим удјелом шећера.

Подијели:

Таг:

Чоколада

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Бањалука, загађење ваздуха

Градови и општине

Ово мјесто у БиХ је вечерас најзагађеније: Ваздух изузетно опасан

2 ч

0
Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

Свијет

Сви повријеђени и породице жртава из ноћног клуба добијају по 10.000 франака

2 ч

0
Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

Свијет

Трамп: САД имају веома добре односе са Данском, али је Гренланд стратешки важан за САД

2 ч

0
Вртић дјеца игра

Свијет

Мајка сина одвела у вртић, полиција га вратила кући

3 ч

0

Више из рубрике

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

Здравље

Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

3 ч

0
Ilustracija: Stomak, bolovi

Здравље

Љекар препоручује двије једноставне навике за ублажавање жгаравице

6 ч

0
Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

Здравље

Зашто се инфаркт чешће дешава током зимских мјесеци?

8 ч

0
bolest, zaraza, bolnica

Здравље

У Русији почео да се користи нови лијек за лијечење рака

10 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Погинуо пјешак у тешкој несрећи у БиХ

22

56

Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

22

49

Трамп: Речено ми је да убиства у оквиру гушења протеста широм Ирана јењавају

22

42

''Сибирска експлозија'' стиже у Европу: Очекује се велико захлађење

22

33

Мушкарцу из БиХ суде због лажних кредита: Штета два милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner