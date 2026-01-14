Научници дошли до нових сазнања: Омиљена посластица би вам могла продужити живот

Извор:
14.01.2026
22:56
Почетак нове године многе подстакне да преиспитају своје навике и окрену се здравијем начину живота, нарочито када је циљ дуговјечност.
Често се претпоставља да то значи потпуно избацивање слаткиша, али стручњаци истичу да то не мора нужно да буде тако.
Мале, промишљене промјене могу да имају позитиван утицај на здравље. Кључно је бирати намирнице уз разумијевање њиховог састава и дејства на организам.
Ријеч је о црној чоколади са високим удјелом какаа, која се разликује од уобичајених чоколадица. Истраживање објављено на King’s College London наводи да теобромин, природно једињење присутно у какау, потенцијално може имати анти-ејџинг својства.
Управо се тај састојак доводи у везу са могућим позитивним ефектима на биолошку старост.
У раду објављеном у децембру прошле године, истраживачи су открили да су испитаници са вишим нивоима теобромина у крви имали нижу биолошку старост у односу на своју хронолошку старост.
Професорка Јордана Бел, главна ауторка истраживања и професорка епигеномике на King’s College London, истакла је да резултати указују на повезаност између кључне компоненте тамне чоколаде и дужег очувања младоликости.
Нагласила је да истраживање не сугерише повећан унос црне чоколаде. Уместо тога, налази помажу бољем разумевању како свакодневне намирнице могу бити повезане са здравијим старењем.
Нутриционисткиња Сефал Лот објаснила је за Which? да у Уједињеном Краљевству црна чоколада мора да садржи најмање 35 одсто какаа да би носила ту ознаку, иако већина производа има знатно већи удио. Чоколаде са око 70 одсто какаа међу најчешће су доступнима.
Иако тамна чоколада и даље садржи масти и шећер, може бити извор антиоксиданаса и минерала и генерално садржи мање шећера од многих других слаткиша.
Ипак, стручњаци упозоравају на важност читања декларација, јер неке чоколаде могу садржати више од 22,5 грама шећера на 100 грама, што их сврстава у категорију производа са високим удјелом шећера.
