Ево које намирнице треба избјегавати током трудноће

14.01.2026
Исхрана током трудноће кључна је за здравље мајке и правилан развој бебе. Правилним одабиром намирница трудница осигурава довољно енергије, витамина и минерала потребних за раст дјетета, али и добробит себе саме.
Док у првим мјесецима потребе за енергијом расту минимално, у другој половини трудноће препоручује се повећање уноса за око 300 калорија дневно, што може бити један богат оброк, попут муслија с јогуртом и воћем или сендвича са сиром.
Добијање на тежини у овом периоду је нормално и потребно, јер осим бебе, расту и постељица, плодна вода и груди. Оптимална тјелесна тежина прије и током трудноће помаже смањити ризик од компликација.
Препоручује се свакодневно конзумирање свјежег воћа и поврћа, цјеловитих житарица, млијечних производа те умјерене количине меса и рибе. Ове намирнице обезбјеђују витамине и минерале важне за развој бебиног мозга, костију и крви. Доручак би требао бити храњив и богат енергијом, примјерице каша с воћем, мусли с јогуртом или интегрални хљеб са сиром и поврћем.
Током трудноће треба избјегавати сирову или недовољно печену храну, непастеризиране млијечне производе, готове салате из трговина и, наравно, алкохол. Здрава исхрана у трудноћи значи паметан одабир намирница које подржавају раст бебе и добробит мајке, без строге дијете.
