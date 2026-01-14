Logo
Захарова: Кијев терористичким нападима угрожава глобалну енергетску стабилност

РТ Балкан

14.01.2026

21:03

Захарова: Кијев терористичким нападима угрожава глобалну енергетску стабилност
Овај варварски напад сматрамо још једном потврдом да се у Кијеву не само не води рачуна о глобалној енергетској стабилности, већ се у потпуности игноришу интереси Казахстана и америчких партнера, изјавила је Марија Захарова, портпарол Министарства спољних послова Руске Федерације.

Овако је она прокоментарисала напад који су извели украјински дронови 13. јануара у Црном мору, у близини морског терминала Каспијског цевоводног конзорцијума (КТК), на нафтне танкере ангажоване за превоз казахстанске нафте у интересу страних потрошача.

"Одлучно осуђујемо још један терористички напад кијевског режима на комерцијалне цивилне бродове који у потпуности поштују све норме међународног права. Овај варварски напад сматрамо још једном потврдом да се у Кијеву не само не води рачуна о глобалној енергетској стабилности, већ се у потпуности игноришу интереси Казахстана, са којим, наводно, желе да развијају односе, као и интереси њихових америчких партнера – највећих акционара КТК-а", нагласила је Захарова у саопштењу руског спољнополитичког ресора.

У том контексту, додала је, Русија је са пуним разумевањем примила озбиљну забринутост због напада, изражену у саопштењу портпарола Министарства спољних послова Казахстана.

"У потпуности дијелимо став наших савезника о неопходности предузимања дјелотворних мера ради обезбјеђивања сигурности транспорта угљоводоника, што би, према нашем мишљењу, требало да уразуми кијевски криминални режим. Подржавамо и тезу Астане о потреби за заједничким корацима како би се у будућности спречили слични инциденти", поручила је Захарова, преноси РТ Балкан.

Тагови:

Марија Захарова

Kijev

Коментари (0)
