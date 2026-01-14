Logo
Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену

Извор:

Информер

14.01.2026

20:39

Насилник пуштен на слободу: Мучио и сјекао жену
Фото: АТВ

Полиција и надлежно тужилаштво настављају рад на расвјетљавању тешког случаја насиља који се догодио у Београду 9. јануара, када је млада жена пријавила да ју је познаник сатима држао заточену у кући и брутално физички злостављао.

Према информацијама до којих је дошао Информер, ријеч је о кћерки некадашњег познатог београдског "жестоког момка" из деведесетих година, чији је идентитет познат редакцији.

Како је жртва навела у изјави надлежнима, насилник ју је закључао у просторији, тукао, прскао бибер-спреј у лице, а у једном тренутку јој је пријетио смрћу држећи нож. Љекарски прегледи потврдили су бројне повреде по тијелу и лицу, укључујући и посјекотине које су, према наводима, настале током пријетњи хладним оружјем.

Посебну забринутост изазива чињеница да је, према незваничним сазнањима, осумњичени мушкарац пуштен на слободу истог дана када се насиље догодило.

Squid game

Култура

Творац ''Squid Game'' припрема нову серију

За сада није познато на основу чије процјене је донијета таква одлука, нити да ли су сви елементи случаја у том тренутку били сагледани.

О овом догађају обавјештено је надлежно јавно тужилаштво, а истрага је у току. Остаје да се утврди потпуна одговорност свих укључених у поступање у овом случају, као и да се разјасне околности под којима је осумњичени, упркос тежини навода и повредама жртве, у кратком року пуштен на слободу.

Јавност с правом очекује одговоре, а надлежни органи да у најкраћем року расвијетле све околности овог случаја који је изазвао узнемирење јавности.

