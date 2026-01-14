Logo
Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

14.01.2026

20:28

Коментари:

0
Фото: Pixabay

Њемачка авио-компанија Луфтханза наредила је својим запосленима да се припреме за одлазак из Израела и саопштила да ће отказати све летове ка и из те земље почев од сутра, преноси израелски Канал 12.

За сада се не зна због чега ће бити отказани летови и извршено повлачење са једне од редовних рута компаније, преноси Мирор.

Бијела кућа, Вашингтон, САД

Свијет

Објављени детаљи разговора у Вашингтону: Суверенитет Гренланда није тема

Луфтханза тренутно лети са аеродрома „Бен Гурион“, у близини Тел Авива, са свакодневним летовима ка и из главног града.

Овај потез услиједио је неколико мјесеци након што је ова авио-компанија најавила да ће наставити летове ка и из Израела након вишемјесечне обуставе, из безбједносних разлога док је рат пустошио регион.

Прије неколико мјесеци, Луфтханза је објавила да ће постепено обнављати летове ка и из аеродрома „Бен Гурион“ у Тел Авиву, почев од 1. августа.

Израелски ваздушни простор био је затворен 13. јуна 2025. године, на почетку кратког рата са Ираном.

njemacka vojska

Свијет

Берлин шаље прве војнике на Гренланд

Авио-група која укључује Луфтханзу, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, обуставила је саобраћај ка и из Тел Авива најмање до 31. јула.

Било је потребно неколико мјесеци да се сви летови поново успоставе и послују углавном редовно, а неки никада нису ни обновљени, наводи лист.

