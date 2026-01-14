Њемачка авио-компанија наредила запосленима да напусте Израел: Од сутра отказан сви летови

14.01.2026
Њемачка авио-компанија Луфтханза наредила је својим запосленима да се припреме за одлазак из Израела и саопштила да ће отказати све летове ка и из те земље почев од сутра, преноси израелски Канал 12.
За сада се не зна због чега ће бити отказани летови и извршено повлачење са једне од редовних рута компаније, преноси Мирор.
Луфтханза тренутно лети са аеродрома „Бен Гурион“, у близини Тел Авива, са свакодневним летовима ка и из главног града.
Овај потез услиједио је неколико мјесеци након што је ова авио-компанија најавила да ће наставити летове ка и из Израела након вишемјесечне обуставе, из безбједносних разлога док је рат пустошио регион.
Прије неколико мјесеци, Луфтханза је објавила да ће постепено обнављати летове ка и из аеродрома „Бен Гурион“ у Тел Авиву, почев од 1. августа.
Израелски ваздушни простор био је затворен 13. јуна 2025. године, на почетку кратког рата са Ираном.
Авио-група која укључује Луфтханзу, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines и Eurowings, обуставила је саобраћај ка и из Тел Авива најмање до 31. јула.
Било је потребно неколико мјесеци да се сви летови поново успоставе и послују углавном редовно, а неки никада нису ни обновљени, наводи лист.
