У центру овог европског града брзина аутомобила ограничена на 30 км/х

Извор:
СРНА
14.01.2026
19:09

Градска управа Рима ограничила је брзину кретања аутомобила на 30 километара на час у историјском дијелу града, саопштио је шеф градске саобраћајне службе Еугенио Патане.
Одлука, која ступа на снагу сутра, представља значајно пооштравање претходног ограничења од 50 километара на час на улицама препуним становника, туриста и возила.
"Ниже брзине спасавају животе", рекао је Патане и навео податак да прекорачење брзине игра улогу у 7,5 одсто саобраћајних несрећа у главном граду Италије.
Градоначелник Рима Роберто Гвалтијери повећао је број камера за мјерење брзине и позвао становнике да се мање ослањају на приватне аутомобиле.
Ново ограничење брзине у Риму слиједи примјер европских пријестоница попут Лондона, Брисела, Париза и Хелсинкија, које су већ прихватиле спорији саобраћај и безбједније улице. У неким случајевима, одлуке су усвојене упркос снажном противљењу возача.
Болоња, град на сјеверу Италије, забиљежила је пад броја саобраћајних несрећа за 13 одсто, а број смртних случајева за око 50 одсто у години након што је 2024. ограничила брзину аутомобила на 30 километара на час.
