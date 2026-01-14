Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера

Извор:
14.01.2026
18:25
Умјесто да разматрате листу од општих симптома које могу да примјете они који обожавају слаткише, једно питање ће бити довољно да дођете до одговора.
- Да ли и када нисте гладни и даље желите да једете?
Ако је одговор потврдан и односи се на то да осећате да бисте појели неки слаткиш, то се назива жудња. Жудња за шећером.
Жудња се јавља зато што вам се ниво шећера у крви стабилизује. Инсулин се лучи како би помогло вашем тијелу да преради и изједначи шећер у крви. То описно може да се објасни тиме да је инсулин невјероватно добар у свом послу. Толико добар да жели да остане и да се увери да су сви и даље безбједни, чак и након што је уношење шећера завршено. Ваше тијело почиње да паничи јер сада има превише инсулина. Дакле, потребан му је шећер да би се ствари изједначиле. И тако долазите у зачарани круг.
Налазе из студије са Харварда је доказао да шећер, бијело брашно и рафинисани угљени хидрати активирају „нуцлеус аццумбенс“. Нуцлеус аццумбенс је центар задовољства у вашем мозгу. То је „нулта“ локација за конвенционалну зависност, део мозга који се пали када зависници од коцкања или друге осете жељу за нечим. Ово, иако звучи оштро, јасно ставља до знања да је зависност од шећера стварна као и било која друга зависност.
Прекидање тог циклуса генерално покреће циклус апстиненцијалне кризе. Апстиненцијална криза је тешка јер не само да заустављате навике и одричете се својих омиљених ствари, већ се и борите против центра за задовољство у вашем мозгу.
