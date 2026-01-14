Logo
Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера

14.01.2026

18:25

Ево како да откријете да ли сте зависник од шећера
Фото: Pixabay

Умјесто да разматрате листу од општих симптома које могу да примјете они који обожавају слаткише, једно питање ће бити довољно да дођете до одговора.

- Да ли и када нисте гладни и даље желите да једете?

Ако је одговор потврдан и односи се на то да осећате да бисте појели неки слаткиш, то се назива жудња. Жудња за шећером.

Зашто се јавља жеља за шећером?

1. Ваш ниво шећера у крви стално варира

Жудња се јавља зато што вам се ниво шећера у крви стабилизује. Инсулин се лучи како би помогло вашем тијелу да преради и изједначи шећер у крви. То описно може да се објасни тиме да је инсулин невјероватно добар у свом послу. Толико добар да жели да остане и да се увери да су сви и даље безбједни, чак и након што је уношење шећера завршено. Ваше тијело почиње да паничи јер сада има превише инсулина. Дакле, потребан му је шећер да би се ствари изједначиле. И тако долазите у зачарани круг.

2. Ваш мозак је програмиран за задовољство од шећера

Налазе из студије са Харварда је доказао да шећер, бијело брашно и рафинисани угљени хидрати активирају „нуцлеус аццумбенс“. Нуцлеус аццумбенс је центар задовољства у вашем мозгу. То је „нулта“ локација за конвенционалну зависност, део мозга који се пали када зависници од коцкања или друге осете жељу за нечим. Ово, иако звучи оштро, јасно ставља до знања да је зависност од шећера стварна као и било која друга зависност.

Свака зависност има циклус

Прекидање тог циклуса генерално покреће циклус апстиненцијалне кризе. Апстиненцијална криза је тешка јер не само да заустављате навике и одричете се својих омиљених ствари, већ се и борите против центра за задовољство у вашем мозгу.

