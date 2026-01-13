Ево када је право вријеме да раскитите јелку: Један датум је кључан

Извор:
Иако се у многим домовима новогодишња декорација и јелка одложе тек у фебруару, према Фенг шуи начелима то није најбоља одлука за енергију вашег дома. Постоје оправдани разлози зашто не би требало одлагати тренутак када ћете да поскидате новогодишње украсе. Они се крећу од енергетских токова па све до хигијене.
Многи вјерни љубитељи празника јелку оките већ крајем новембра, желећи да што дуже задрже тај осјећај топлине. Међутим, када јелка стоји скоро два мјесеца, на њој се накупи велика количина прашине коју је готово немогуће детаљно очистити.
Према тумачењима стручњака за уређење простора, та прашина симболизује стагнацију и „тешку“ енергију која вам није потребна у новом циклусу.
Према неписаном правилу и традицији која се поштује у многим културама, 12 дана послије Божића је идеално вријеме да поскидате новогодишње украсе. Конкретно, до 18. јануара, односно Крстовдана, све би требало да буде спаковано у кутије. Фенг шуи нас учи да све што је „обавило“ свој посао треба уклонити из куће како би се направио простор за ново.
Новогодишња декорација припада празницима који су иза нас. Уколико оклијевате и не желите да се растанете од свјетиљки, остајете заробљени у прошлости. Потребно је фокусирати се на будућност и прољеће које долази, а чишћење дома од празничних симбола је први корак ка тој менталној припреми.
Иако је важно знати када треба да поскидате новогодишње украсе, наука стоји на страни оних који воле да ките рано. Психолози су истраживањима открили да празнични дух у дому буди осјећај среће и значајно смањује стрес. Ипак, ако имате природно дрво, тајна дуговјечности је у датуму куповине. Стручњаци тврде да је 28. новембар био посљедњи „сигуран“ датум за набавку бора како би он издржао све до сада.
Већина природних јелки задржава свјежину четири до шест недјеља, а све преко тога може бити ризик за ваше здравље због накупљених алергена. Чим примјетите да иглице постају крте, то је јасан знак природе да је вријеме за поспремање. Чишћењем дома не само да враћате ред, већ и отварате врата новим приликама које доноси наступајућа година.
Не дозволите да вас украси спутавају – ослободите простор за нове успјехе.
