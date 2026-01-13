Упаљени аларми због загађеног ваздуха: Здравље људи угрожено

Logo
Хиљаде Американаца у дијеловима Џорџије, Јужне Каролине и Орегона изложене су нездравом квалитету ваздуха, упозоравају надлежне службе, позивајући становнике да ограниче боравак на отвореном кад год је то могуће.

Према мапама квалитета ваздуха објављеним у уторак, у више подручја забиљежени су знатно повишени нивои ПМ2,5 честица - микроскопских загађивача који садрже токсична органска једињења и тешке метале, а потичу из саобраћаја, индустријских емисија и сагоријевања дрвета.

Најкритичнија ситуација је у Огасти, у савезној држави Џорџији, као и у сусједним дијеловима Јужне Каролине, укључујући Сјеверну Огасту, гдје је индекс квалитета ваздуха достигао вредност од 166, што се класификује као "нездраво за све становнике". То значи да се ризици по здравље не односе само на осјетљиве групе, већ на цјелокупно становништво.

И град Валдоста, на југу Џорџије, суочава се са упорно лошим квалитетом ваздуха. Прогнозе указују да ће AQI наредних дана остати изнад вриједности 100, усљед комбинације саобраћајног загађења, индустријске активности и неповољних временских услова који успоравају природно распршивање загађивача.

Слична упозорења издата су и у централном Орегону. У Бенду и јужном дијелу округа Дешутс, стагнација ваздуха узрокована системима високог притиска и слабим вхетровима задржава загађиваче близу тла. Због тога су нивои квалитета ваздуха подигнути у категорију "нездраво за осјетљиве групе", што је довело до издавања здравствених савјета за становништво. Одјељење за квалитет животне средине Орегона саопштило је да упозорење остаје на снази најмање до петка ујутру по локалном времену.

Стручњаци подсјећају да индекс квалитета ваздуха функционише на скали од 0 до 500: вриједности од 0 до 50 сматрају се добрим, од 51 до 100 умјереним, док све изнад 150 представља озбиљан ризик по здравље. Дуготрајна изложеност загађеном ваздуху може довести до проблема са дисајним путевима, погоршања астме, оптерећења срца и трајног оштећења плућа.

Власти у погођеним државама позивају грађане да прате локалне прогнозе квалитета ваздуха, избјегавају физичке активности на отвореном и, уколико је могуће, бораве у затвореним и добро провјетреним просторима.

