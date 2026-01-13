Трамп поручио Иранцима: Наставите!

13.01.2026
16:58
Коментари:0
Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је Иранце да наставе протесте и заузму институције.
"Иранске патриоте, наставите да протестујете! Преузмите своје институције!", објавио је Трамп на мрежи "Социјална истина".
Он је додао да је отказао све своје састанке са иранским званичницима док се не окончају убијања демнонстраната.
"Помоћ стиже", написао је предсједник САД.
