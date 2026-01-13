Logo
Трамп поручио Иранцима: Наставите!

13.01.2026

16:58

Трамп поручио Иранцима: Наставите!
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп позвао је Иранце да наставе протесте и заузму институције.

"Иранске патриоте, наставите да протестујете! Преузмите своје институције!", објавио је Трамп на мрежи "Социјална истина".

Он је додао да је отказао све своје састанке са иранским званичницима док се не окончају убијања демнонстраната.

"Помоћ стиже", написао је предсједник САД.

lavina pixabay

Свијет

Олимпијац погинуо након што га је затрпала лавина

Доналд Трамп

Иран

