Беба преминула два дана након рођења: Родитељи криве љекаре за пропуст

13.01.2026
Радост породице у Крајови нагло је прекинута након што је беба умрла два дана након рођења. Родитељи, обоје зубари, оптужили су докторе приватне болнице да нису правилно бринули о беби.
Оно што је требало да буде најљепше вријеме у животима Симоне и Радуа, претворило се у ноћну мору. Пар се одлучио за приватну клинику за рођење њиховог сина, породилиште Мадона Марија у Крајови. Њиховом чекању дошао је крај 10. јануара, када је дјечак рођен царским резом.
Дан касније, узети су узорци крви бебе, а резултати су показали да је реактивни протеин био нешто виши од нормалног. Љекари су најавили да ће примјенити третман, за који Симона и Раду не знају тачно шта је обухватало. Сљедећег дана, дјечаку је било лоше, ручно је реанимиран. Отац тврди да је послије сат времена сазнао да је малишан реанимира, и на његов захтјев су позвали хитну помоћ.
Нажалост, ништа није могло да буде урађено за малишана. Родитељи су поднијели пријаву Медицинском факултету и полицији. Они кажу да није било проблема током трудноће и ништа није наговјештавало трагедију која је услиједила само два дана након рођења дјетета.
Полицајци Кривично-истражне службе Дољ обавијештени су 12. јануара о пријави 32-годишњег мушкарца из Крајове, у којој он тврди да је особље медицинске клинике у Крајови непримерено поступало, приликом пружања специјализоване медицинске помоћи, што је наводно довело до смрти новорођенчета.
У овом случају, полиција је поднела кривичну пријаву за кривично дјело убиства из нехата, а истрага се наставља, под надзором тужиоца из Тужилаштва при Суду у Крајови, како би се тачно утврдиле околности у којима је дошло до смрти. По завршетку истраге, биће предложено рјешење преко надлежног тужилаштва. Истовремено, наложено је вјештачење ради тачног утврђивања узрока смрти.
