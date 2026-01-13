Logo
Беба преминула два дана након рођења: Родитељи криве љекаре за пропуст

Извор:

Телеграф

13.01.2026

16:40

beba
Фото: Pixabay

Радост породице у Крајови нагло је прекинута након што је беба умрла два дана након рођења. Родитељи, обоје зубари, оптужили су докторе приватне болнице да нису правилно бринули о беби.

Оно што је требало да буде најљепше вријеме у животима Симоне и Радуа, претворило се у ноћну мору. Пар се одлучио за приватну клинику за рођење њиховог сина, породилиште Мадона Марија у Крајови. Њиховом чекању дошао је крај 10. јануара, када је дјечак рођен царским резом.

Снијег

Градови и општине

Све саобраћајнице у Источном Старом Граду проходне

Дан касније, узети су узорци крви бебе, а резултати су показали да је реактивни протеин био нешто виши од нормалног. Љекари су најавили да ће примјенити третман, за који Симона и Раду не знају тачно шта је обухватало. Сљедећег дана, дјечаку је било лоше, ручно је реанимиран. Отац тврди да је послије сат времена сазнао да је малишан реанимира, и на његов захтјев су позвали хитну помоћ.

Нажалост, ништа није могло да буде урађено за малишана. Родитељи су поднијели пријаву Медицинском факултету и полицији. Они кажу да није било проблема током трудноће и ништа није наговјештавало трагедију која је услиједила само два дана након рођења дјетета.

Шта каже полиција?

Полицајци Кривично-истражне службе Дољ обавијештени су 12. јануара о пријави 32-годишњег мушкарца из Крајове, у којој он тврди да је особље медицинске клинике у Крајови непримерено поступало, приликом пружања специјализоване медицинске помоћи, што је наводно довело до смрти новорођенчета.

banja luka pravoslavna nova godina

Друштво

У којим градовима Српске се организује дочек православне Нове године?

У овом случају, полиција је поднела кривичну пријаву за кривично дјело убиства из нехата, а истрага се наставља, под надзором тужиоца из Тужилаштва при Суду у Крајови, како би се тачно утврдиле околности у којима је дошло до смрти. По завршетку истраге, биће предложено рјешење преко надлежног тужилаштва. Истовремено, наложено је вјештачење ради тачног утврђивања узрока смрти.

20

39

Трамп: Мораћете сами открити каква је помоћ на путу за Иран

20

39

''Мучки напад на Србе у Дечанима посљедица је антисрпске политике Приштине''

20

31

Четири особе преминуле усљед инфекције грипом: Епидемиолошка ситуација се погоршава

20

30

Симбол комшилука: Мачак Боро из Требиња осваја осмијехе гдје год да се појави

20

22

Најздравије воће на свијету: Ево зашто би требало да га конзумирају и труднице

