Цијене сребра и злата на рекордном нивоу

13.01.2026
16:16
Коментари:0
Цијене сребра и злата порасле су данас на рекордне нивое након што су најновији подаци о инфлацији у Сједињеним Америчким Државама ублажили страховања од пооштравања монетарне политике и повећали тражњу за сигурном имовином.
Према подацима се берзи, цијена сребра се по први пут у историји креће изнад 87 долара по унци, док је и злато достигло нове врхунце близу 4.620 долара по унци. Инвеститори су реаговали на комбинацију повољнијег инфлационог окружења и повећане геополитичке неизвјесности, што је додатно учврстило улогу сребра и злата као заштите од тржишних ризика.
Америчка инфлација је у децембру остала стабилна, при чему је укупни индекс потрошачких цијена задржан на 2,7 одсто, док је базна инфлација остала на 2,6 одсто, што је њен најнижи ниво од 2021. године. Посебну пажњу тржишта привукао је слабији мјесечни раст базне инфлације, који је био испод очекивања и умањио бојазан од поновног убрзавања раста цијена.
Такав сигнал о слабљењу инфлаторних притисака повећао је очекивања да америчка централна банка у наредном периоду неће заоштравати монетарну политику, што је додатно ојачало интересовање инвеститора за сребро и друге племените метале.
Раст цијена био је додатно појачан потражњом за сигурном имовином, након извештаја о истрази Министарства правде Сједињеним Америчких Држава повезаној са свједочењем предсједника Федералних резерви Џерома Пауела и најаве предсједника Доналда Трампа о увођењу царина од 25 одсто земљама које наставе трговину са Ираном.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму