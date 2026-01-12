Појефтинила нафта због могућег извоза из Венецуеле

12.01.2026
22:07
Коментари:0
Цијене нафте су опале, јер је могућност обнављања извоза венецуеланске нафте надвладала забринутост због поремећаја у снабдијевању усљед ескалације протеста у Ирану.
Сирова брент нафта продавала се за око 63 долара по барелу, док је америчка западнотексашка нафта током дана коштала око 59 долара по барелу, објавио је "Трејдинг економикс".
Грађански немири у Ирану су наводно однијели стотине живота, а амерички предсједник Доналд Трамп разматра интервенцију, што би могло да утиче на испоруке нафте кроз Ормуски мореуз.
Иран извози готово два милиона барела дневно и тренутно је четврти највећи произвођач у Организацији земаља извозница нафте /ОПЕК/.
Очекује се да ће Венецуела ускоро наставити извоз нафте, а Трамп је прошле седмице рекао да би Каракас могао да испоручи Америци до 50 милиона барела сирове нафте.
