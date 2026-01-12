Епл "поједен"

Извор:
Б92
12.01.2026
09:53
Коментари:0
Компанија Алфабет (Алпхабет), матична фирма Гугла (Google), први пут од 2019. године достигла је тржишну капитализацију која је надмашила ону компаније Епл (Apple).
Тржишна капитализација Алфабета затворила је у среду на 3,88 билиона долара. Акције Алфабета порасле су више од 2% у сриједу, завршивши на 322,03 долара. У међувремену, тржишна капитализација Епла затворила је у сриједу на 3,84 трилиона долара, док су акције пале више од 4 одсто.
Алфабет је скочио на друго мјесто у сриједу, али се разлика између две компаније повећала у четвртак, јер су акције Алфабета порасле, док су акције Епла пале шести дан заредом.
Ова промјена у тржишној капитализацији јасно показује различите правце у којима Алпхабет и Епл иду када је ријеч о њиховим стратегијама везаним за вјештачку интелигенцију.
Алфабет је 2025. годину завршио као један од најбољих на Вол стриту, захваљујући свом повратку у индустрију вјештачке интелигенције. У новембру је представио "Ironwood", седму генерацију својих чипова за обраду тензора, који се сматрају потенцијалном конкуренцијом за Nvidia-ine производе. Потом је у децембру Гугл представио Гемини 3, који је добио сјајне критике, пише ЦНБЦ.
Акције Алфабета порасле су за 65 одсто у 2025. години, што је највећи скок од 2009. године, када су акције удвостручене након финансијске кризе.
Директор Сундар Пичај је више пута истакао да компанија реагује на велики поврат потражње. На конференцији о резултатима у октобру, рекао је да је Гуглов клауд потписао више уговора вриједних више од милијарду долара у 2025. години до трећег квартала, него у посљедње две године заједно.
С друге стране, Епл је углавном био одсутан у АИ трци, која је почела када је ОпенАИ лансирао ChatGPT крајем 2022. године.
Епл је планирао да прошле године представи нову генерацију свог АИ асистента Сири, али је то одложено. Компанија је обећала да ће лансирати "личнију Сири" 2026. године.
Вол Стрит фирма Рејмонд Џејмс ове недјеље смањила је оцјену за Епл, наводећи да ће бити тешко остварити веће добитке у 2026. години.
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму