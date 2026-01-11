Нећете вјеровати: БиХ забиљежила највећи раст плата на свијету

Извор:
BiznisInfo
11.01.2026
18:57
Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска сврстале су се међу земље с највећим растом плата на свијету, према најновијим подацима међународних економских анализа.
На врху листе налази се Босна и Херцеговина, гдје је забиљежен раст плата од 16,2 одсто, што је уједно и највиши раст међу свим анализираним државама. Анализа је заснована на поређењу с истим мјесецом прошле године, пише Бизнисинфо.ба.
Висок раст плата биљеже и друге земље региона:
Тиме су земље Западног Балкана и шире регије убједљиво надмашиле развијене економије, укључујући Сједињене Америчке Државе, гдје је раст плата износио око 5 одсто, те бројне земље Европске уније, према подацима странице Trading Economics.
За поређење:
Ови подаци показују да је раст плата у БиХ, Србији и Хрватској готово двоструко већи у односу на многе развијене земље.
Неколико је кључних разлога за снажан раст плата у региону:
Међутим, стручњаци упозоравају да висок номинални раст плата не значи нужно и већи животни стандард, посебно ако га прате висока инфлација и раст трошкова живота.
Иако бројке изгледају импресивно, реални ефекат зависи од:
Управо зато аналитичари наглашавају да ће кључни изазов у наредном периоду бити очување реалне вриједности плата, а не само њихов номинални раст.
