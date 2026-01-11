Logo
Нећете вјеровати: БиХ забиљежила највећи раст плата на свијету

Извор:

BiznisInfo

11.01.2026

18:57

Коментари:

0
Фото: АТВ

Босна и Херцеговина, Србија и Хрватска сврстале су се међу земље с највећим растом плата на свијету, према најновијим подацима међународних економских анализа.

На врху листе налази се Босна и Херцеговина, гд‌је је забиљежен раст плата од 16,2 одсто, што је уједно и највиши раст међу свим анализираним државама. Анализа је заснована на поређењу с истим мјесецом прошле године, пише Бизнисинфо.ба.

Регион далеко испред остатка свијета

Висок раст плата биљеже и друге земље региона:

  • Србија – раст плата од 12,3 одсто
  • Хрватска – раст плата од 9,7 одсто
  • Сјеверна Македонија – 9,0 одсто
  • Словенија – 7,69 одсто
  • Мађарска – 8,7 одсто

Тиме су земље Западног Балкана и шире регије убједљиво надмашиле развијене економије, укључујући Сједињене Америчке Државе, гд‌је је раст плата износио око 5 одсто, те бројне земље Европске уније, према подацима странице Trading Economics.

Раст плата
Поређење с великим економијама

За поређење:

  • САД – око 5,0 одсто
  • Норвешка – 5,48 одсто
  • Португал – 8,8 одсто
  • Пољска – 7,1 одсто
  • Румунија – 6,3 одсто

Ови подаци показују да је раст плата у БиХ, Србији и Хрватској готово двоструко већи у односу на многе развијене земље.

Зашто плате расту тако брзо?

Неколико је кључних разлога за снажан раст плата у региону:

  • снажан раст минималних плата
  • недостатак радне снаге
  • инфлаторни притисци из претходних година
  • покушај послодаваца да задрже раднике
  • административне одлуке влада

Међутим, стручњаци упозоравају да висок номинални раст плата не значи нужно и већи животни стандард, посебно ако га прате висока инфлација и раст трошкова живота.

Раст плата не значи аутоматски и већи стандард

Иако бројке изгледају импресивно, реални ефекат зависи од:

  • раста цијена
  • пореза и доприноса
  • куповне моћи

Управо зато аналитичари наглашавају да ће кључни изазов у наредном периоду бити очување реалне вриједности плата, а не само њихов номинални раст.

