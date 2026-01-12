Logo
Није вам потребна факултетска диплома: Ово је списак 9 најплаћенијих послова

12.01.2026

10:06

Коментари:

0
Није вам потребна факултетска диплома: Ово је списак 9 најплаћенијих послова
Фото: ATV

Увјерење да је четворогодишња факултетска диплома једини сигуран пут до доброг прихода све је слабије у данашњем свијету каријера.

Због раста школарина и све већег фокуса послодаваца на вјештине, бројни послови данас више вреднују искуство, стручне обуке и сертификате него формалну диплому.

Ново истраживање које је објавио Resume Genius идентификује најбоље плаћене послове у којима се може почети са средњом школом, а напредовати кроз занате, стручну праксу, сертификације или обуке на радном мјесту.

Велики распон индустрија и растућа потражња

Како наводе аналитичари Resume Genius, ова занимања повезује комбинација специјализованих вјештина, техничке или физичке стручности и практичног искуства. У многим случајевима, напредак у каријери зависи од лиценци и сертификата, а не од дипломе. Извјештај такође указује на снажан потенцијал раста у наредној деценији, подстакнут демографским промјенама, инфраструктурним потребама и економским трендовима.

Радник у воденом транспорту

Зарађује просјечну годишњу плату од 66.490 долара. У овој области практично искуство често има већу вриједност од формалног образовања.

Менаџер стамбених, пословних и заједничких некретнина

Са медијаном плате од 66.700 долара, овај посао укључује управљање комерцијалним и стамбеним објектима, рјешавање проблема станара и закупаца. У неким државама захтијева лиценцу, али не и факултетску диплому.

Стјуардеса/стјуард у авио-индустрији

Ово занимање има медијану плате од 67.130 долара, а улази се кроз обуке авио-компанија, без обавезне факултетске дипломе.

Продајни представник у велепродаји и производњи

Просјечна годишња плата је 74.100 долара. Посао често награђује искуство, а додатно се може значајно повећати кроз провизије.

Инжењер локомотиве

Медијана плате износи 75.680 долара. Посао обухвата управљање теретним и путничким возовима, уз обуку на жељезници и сертификат Federal Railroad Administration.

Механичар и техничар авио и навигационе опреме

Са просјечном платом од 79.140 долара, ови стручњаци одржавају и поправљају системе у авионима. Диплома често није потребна, већ сертификат из ФАА одобреног програма.

Монтер и сервисер електричних водова

Зарађује 92.560 долара годишње. Посао укључује инсталацију и поправку енергетских каблова, често у тешким условима, нарочито током санације посљедица олуја и непогода.

Менаџер транспорта, складиштења и дистрибуције

Ово је једно од два занимања са шестоцифреном зарадом – медијана плате је 102.010 долара, а најплаћенији у професији могу прећи 180.000 долара годишње. Фокус је на искуству и сертификатима.

Сервисер и монтер лифтова и покретних степеница

Најплаћенији посао на листи Resume Genius – медијана плате износи 106.580 долара годишње. Улазак у професију захтијева завршену средњу школу и вишегодишњу стручну праксу кроз програм шегртовања, преноси Блиц.

