Почела исплата за 240 корисника у четири општине и града Српске

12.01.2026

15:50

Фото: АТВ

У складу са Планом стамбеног збрињавања лица са статусом члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида данас је почела исплата неповратних новчаних средстава у износу од 1.709.508,84 КМ за 240 корисника са коначних листа у четири општине и града Републике Српске.

"Неповратна новчана средства за трајно збрињавање исплаћена су за лица са статусом породице погинулог борца и РВИ у граду Приједор у износу од 878.875,60 КМ, општини Станари у износу од 57.041,34 КМ, граду Теслић у висини од 657.379,00 КМ и општини Вишеград у износу од 116.212,90 КМ", саопштено је из Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Српске.

Министарство ће у складу са оперативним средствима у буџету Министарства наставити поступак стамбеног збрињавања додјелом неповратних новчаних средстава и у осталим општинама/градовима, у складу са Коначним листама у тим Општинама/Градовима.

