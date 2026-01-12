Logo
Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

Извор:

АТВ

12.01.2026

21:53

Фото: Танјуг/АП

Српски ватерполисти срушили су браниоца титуле на Европском првенству! У мечу пуном драме, тензије и спорних судијских одлука, „делфини“ су пред пуним трибинама Арене савладали Шпанију резултатом 12:11 и направили огроман корак ка полуфиналу.

Након блиједог издања против Холандије, Србија је у другом колу показала право лице. Играли су против ривала, против судија и на крају победили захваљујући карактеру и инату. Лош улазак у меч и нереализовани играч више омогућили су Шпанцима вођство од 2:0, али то је само пробудило српски тим.

Херој првог полувремена био је голман Милан Глушац, који је серијом бриљантних одбрана улио сигурност екипи. Србија је затим направила преокрет и повела 3:2, док је на другој страни једини расположен био Муњариз са три поготка.

Наставак меча у потпуности је припао „делфинима“. Челична одбрана, предвођена Виктором Рашовићем, у потпуности је зауставила Гранадоса, а Србија је у трећој четвртини имала и плус три 9:6. Уочи посљедњих осам минута резултат је гласио 9:7.

Воз-возови

Свијет

Умјесто карте кондуктеру показао порно филм

А онда, нова драма. Душан Мандић је искључен на старту последње четвртине, а убрзо је добио и директан црвени картон. Србија је чак четири минута играла са играчем мање. Шпанија је то искористила и серијом 3:0 повела 11:10, уз незаустављивог Бијела Лару.

Ипак, када је било најтеже, Србија није поклекла. И са играчем мање, „делфини“ су нашли снагу, изједначили, а затим и задали коначан ударац за велику, епску победу 12:11.

Најефикаснији у редовима Србије био је Страхиља Рашовић са четири гола, док је код Шпаније Муњариз такође постигао четири поготка.

Србија у посљедњем колу првог круга игра против Израела, док ће Холандија одмјерити снаге са Шпанијом.

