Делфини јачи од Шпаније и судија: Србија потопила шпанску "армаду"

Извор:
АТВ
12.01.2026
21:53
Коментари:0
Српски ватерполисти срушили су браниоца титуле на Европском првенству! У мечу пуном драме, тензије и спорних судијских одлука, „делфини“ су пред пуним трибинама Арене савладали Шпанију резултатом 12:11 и направили огроман корак ка полуфиналу.
Након блиједог издања против Холандије, Србија је у другом колу показала право лице. Играли су против ривала, против судија и на крају победили захваљујући карактеру и инату. Лош улазак у меч и нереализовани играч више омогућили су Шпанцима вођство од 2:0, али то је само пробудило српски тим.
Херој првог полувремена био је голман Милан Глушац, који је серијом бриљантних одбрана улио сигурност екипи. Србија је затим направила преокрет и повела 3:2, док је на другој страни једини расположен био Муњариз са три поготка.
Наставак меча у потпуности је припао „делфинима“. Челична одбрана, предвођена Виктором Рашовићем, у потпуности је зауставила Гранадоса, а Србија је у трећој четвртини имала и плус три 9:6. Уочи посљедњих осам минута резултат је гласио 9:7.
Свијет
Умјесто карте кондуктеру показао порно филм
А онда, нова драма. Душан Мандић је искључен на старту последње четвртине, а убрзо је добио и директан црвени картон. Србија је чак четири минута играла са играчем мање. Шпанија је то искористила и серијом 3:0 повела 11:10, уз незаустављивог Бијела Лару.
Ипак, када је било најтеже, Србија није поклекла. И са играчем мање, „делфини“ су нашли снагу, изједначили, а затим и задали коначан ударац за велику, епску победу 12:11.
Најефикаснији у редовима Србије био је Страхиља Рашовић са четири гола, док је код Шпаније Муњариз такође постигао четири поготка.
Србија у посљедњем колу првог круга игра против Израела, док ће Холандија одмјерити снаге са Шпанијом.
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Регион
1 ч0
Свијет
1 ч0
Остали спортови
2 ч0
Остали спортови
8 ч0
Остали спортови
9 ч0
Остали спортови
13 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму