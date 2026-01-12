Logo
У америчком Конгресу поднесен закон за анексију Гренланда

12.01.2026

21:22

У америчком Конгресу поднесен закон за анексију Гренланда
Фото: Tanjug/AP/Lindsey Wasson

Амерички конгресмен из Републиканске странке Ренди Фајн поднио је приједлог закона о анексији Гренланда, наводи се у саопштењу које је објавио сам законодавац.

"Гренланд није удаљено упориште које можемо да игноришемо — то је кључни ресурс националне безбједности. Онај ко контролише Гренланд, контролише кључне арктичке пловне путеве и безбједносну архитектуру која штити Сједињене Америчке Државе. Америка не може да остави такву будућност у рукама режима који презиру наше вриједности и настоје да подрију нашу безбједност ", изјавио је Фајн.

Приједлог закона о анексији Гренланда и додјели Гренланду статуса савезне државе овлашћује предсједника да предузме све кораке неопходне за анексију или стицање Гренланда као територије Сједињених Америчких Држава.

