Србија вечерас игра против Шпаније

Ватерполисти Србије су у првом колу послије бољег извођења петераца савладали Холандију укупним резултатом 18:16, док је Шпанија убједљиво побиједила Израел 28:3.

- За ово сам тренирао читав живот. Истина завршено је петерцима. Лоше смо отворили, није било како знамо. Мислим ако је морало, боље је да се сада догодило. Можда ће нас Шпанци сада потцијенити, али ми ћемо се пробудити. Знамо их добро, вјерујем у нас, подршку са трибина. И даље идемо ка нашем циљу - финалу ЕП - изјавио је голман ватерполо репрезентације Србије Милан Глушац.