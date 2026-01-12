Logo
Србија вечерас игра против Шпаније

Извор:

Танјуг

12.01.2026

09:25

Србија вечерас игра против Шпаније

Ватерполисти Србије играће вечерас од 20.30 часова против Шпаније у утакмици другог кола групе Ц на Европском првенству у Београду.

Ватерполисти Србије су у првом колу послије бољег извођења петераца савладали Холандију укупним резултатом 18:16, док је Шпанија убједљиво побиједила Израел 28:3.

- За ово сам тренирао читав живот. Истина завршено је петерцима. Лоше смо отворили, није било како знамо. Мислим ако је морало, боље је да се сада догодило. Можда ће нас Шпанци сада потцијенити, али ми ћемо се пробудити. Знамо их добро, вјерујем у нас, подршку са трибина. И даље идемо ка нашем циљу - финалу ЕП - изјавио је голман ватерполо репрезентације Србије Милан Глушац.

