Овај пјевач је отац Златана Ибрахимовића: "Он је имао свој свој рат и пијанчење"

Телеграф

12.01.2026

08:51

Чувени фудбалер Златан Ибрахимовић отворено је писао о свом тешком дјетињству у својој књизи "Адреналин".

Он је са свијетом подијелио и причу о свом оцу који је био порочан, а којег је од алкохолизма спасио управо - Златан.

Ријеч је о пјевачу народне музике, Шефику Ибрахимовићу, који се није много медијски експонирао, али је пјевао и радио на просторима старе Југославије, гдје је у народну остао упамћен.

Златан је у књизи "Адреналин" написао да се његова породица распала због оца Шефика који се одао алкохолу.

Свађе у кући никад није заборавио.

- Викали су;:“Ј**** ти матер у пи***!“ Мислио сам, одлично, баш као код куће. Овдје ми је добро. Он није гледао моје утакмице, нити ме охрабривао са школом. Он је имао своје пијанчење, свој рат и своју југословенску музику - написао је Златан у својој аутобиографији.

- Као клинцу, моја срећа је била да имам оно што су друга дјеца имала, да могу да обучем нешто ново и да то покажем, јер сам стално носио исту тренерку. Користио сам фудбалске ствари. Када ми недостају чарапе, обукао бих штуцне. Покушавао сам да их сакријем испод фармерки, али су у школи примијетили и исмијавали ме. Сваки дан је био борба против сиромаштва и срамоте - признао је.

- Срећа са оцем Шефиком је била када би нас покупио од моје мајке, мене и сестре, јер је био ред да нас чува цијели дан. Увезли бисмо се на велики паркинг, ставио ме је у крило и ја сам возио волан тамноплавог Опел Кадета. Онда би нас водио да једемо огромне хамбургере и сладолед са павлаком на врху. То је била права срећа. Обично посјетим оца сваки пут када се вратим у Шведску. Свратим у Малме из Стокхолма и поздравим све. За остало ријетко кад разговарамо. Моја мајка је данас мирна и њена срећа је дио моје. Можете прочитати на њеном лицу и рукама колико је радила у свом животу. Устајала је у 4 ујутро да би отишла на посао, вратила се поподне да чува петоро дјеце. Имала је два балканска мужа који су пили и задавали јој више проблема него помоћи. Када сам добио прву плату у Ајаксу, рекао сам јој: "Мама, ти више не радиш. Ја ћу се побринути за тебе" - поделио је Златан.

Шефик је сину посветио пјесму "Злато, Златане".

Zlatan Ibrahimović

фудбалер

