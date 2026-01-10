Logo
Пепова чета декласирала противника: Сити забио 10 голова!

Извор:

Б92

10.01.2026

18:13

Коментари:

0
Фото: Tanjug / AP / Ian Hodgson

Фудбалери Ситија демонстрирали су силу у трећем колу ФА Купа - побиједили су трећелигаша Ексетер 10:1.

Тешко је и побројати све стријелце када се меч заврши оваквом голеадом.

Занимљиво, два гола "грађана" су заправо аутоголови (Дојлс-Хејс 42, Фицвотер 45), осталих осам су стигли у стопроцентној продукцији потентних Гвардолиних играча.

ФА Куп Мансфилд

Фудбал

Највећа сензација у историји ФА Купа – шестолигаш избацио премијерлигаша!

Један од њих ће дуго памтити овај меч.

Шпанац Родри, који је 2024. године био проглашен за најбољег играча свијета, постигао је свој први гол послије 559 дана - тачније још од 19. маја и меча са Њукаслом пред крај сезоне 2023/2024.

Родри се потом тешко повриједио, дуго одуствовао, и сада је, на радост Ситија и репрезентације Шпаније, поново у акцији, и поново је продуктиван, ефикасан и користан за тим.

Он је 24. минуту постигао и најљепши погодак на мечу, неодбрањив. Шутирао је у тој ситуацији са двадесетак метара након што му се лопта одбила право пред ноге и погодио десни угао гола Ексетера. Сити је иначе повео у раној фази меча преко Макса Алејна, након чега су услиједили поменути гол Родрија и два аутогола гостију.

Наставак меча донио је фешту на "Етихаду".

На 5:0 повисио је Рико Луис, а онда је свој првенац, и то на дебију у новом клубу, постигао Антоан Семењо, придошлица из Борнмута. Семењо је тако наставио гдје је стао у дресу претходног клуба. Подсјетимо, Ганијац је други стријелац Премијер лиге.

Ни након тога Сити није посустајао.

Рејндерс се потом уписао у стријелце, за њим и Нико О'Рајли, да би мреу гостију пред финиш затресао и 17-годишњи Рајан Макаиду.

И њему је то био првенац за сениоре Ситија.

Тачку на голеаду Ситија ставио је Луис својим другим голом.

Почасни погодак за госте постигао је Џорџ Бирч.

Коментари (0)
