Масакр током фудбалског меча: Наоружани људи упали на терен и убили три особе

Извор:
Телеграф
10.01.2026
10:13
Коментари:0
Становнике ексклузивног насеља на острву Моцоли, у еквадорској провинцији "Гуаyас", потресао је бруталан оружани напад који подсјећа на сцене из најсуровијих нарко-серија.
У строго чуваном комплексу, познатом по луксузним резиденцијама и високим мјерама безбједности, у сриједу увече (7. јануара) извршена је професионална ликвидација која је оставила три особе мртве.
Нови снимци са сигурносних камера, који су испливали у јавност, откривају застрашујуће детаље напада. Тачно у 21:20, група од најмање 10 тешко наоружаних мушкараца провалила је на спортски терен гдје се у том тренутку играо рекреативни фудбалски меч.
Нападачи су носили униформе идентичне онима које користе еквадорска полиција и војска, што је у првим секундама изазвало збуњеност присутних. Уз повике "Лези доле! Сви на под!", нападачи су са дугим цијевима у рукама опколили престрављене цивиле.
Terrible!!— Emergencias Ec (@EmergenciasEc) January 9, 2026
Aquí el momento exacto en que llegan los delincuentes fuertemente armados disfrazados de militares a una cancha de fútbol en la Isla Mocoli y matan a varias personas. https://t.co/tiLiBK2ZKN pic.twitter.com/9RDc9REnL5
Главна мета напада био је Алиас Марино, високопозиционирани вођа озлоглашене криминалне групе "Лос Лагартос". На снимку се види како један од нападача прилази Марину, брутално га удара ногом у лице, а затим му стаје стопалом на главу док он беспомоћно лежи на вјештачкој трави.
Само минут касније, у 21:21, одјекнули су први рафали. Нападачи су користили оружје великог калибра, а осим Марина, на лицу мјеста су убијена још двојица мушкараца, док је више особа рањено и хитно пребачено у болнице.
Истражитељи вјерују да је овај напад био пажљиво планирана акција са циљем да се "ућутка" вођа "Гуштера" (Лос Лагартос). Марино је био познат по својим честим путовањима у Дубаи и развијеној мрежи за шверц наркотика у еквадорским лукама. Његова ликвидација унутар зоне која се сматра "најсигурнијом у земљи" послала је језиву поруку тамошњем подземљу.
