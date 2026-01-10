Logo
Large banner

Масакр током фудбалског меча: Наоружани људи упали на терен и убили три особе

Извор:

Телеграф

10.01.2026

10:13

Коментари:

0
Fudbalska lopta
Фото: Танјуг/АП

Становнике ексклузивног насеља на острву Моцоли, у еквадорској провинцији "Гуаyас", потресао је бруталан оружани напад који подсјећа на сцене из најсуровијих нарко-серија.

У строго чуваном комплексу, познатом по луксузним резиденцијама и високим мјерама безбједности, у сриједу увече (7. јануара) извршена је професионална ликвидација која је оставила три особе мртве.

Нови снимци са сигурносних камера, који су испливали у јавност, откривају застрашујуће детаље напада. Тачно у 21:20, група од најмање 10 тешко наоружаних мушкараца провалила је на спортски терен гдје се у том тренутку играо рекреативни фудбалски меч.

Нападачи су носили униформе идентичне онима које користе еквадорска полиција и војска, што је у првим секундама изазвало збуњеност присутних. Уз повике "Лези доле! Сви на под!", нападачи су са дугим цијевима у рукама опколили престрављене цивиле.

Главна мета напада био је Алиас Марино, високопозиционирани вођа озлоглашене криминалне групе "Лос Лагартос". На снимку се види како један од нападача прилази Марину, брутално га удара ногом у лице, а затим му стаје стопалом на главу док он беспомоћно лежи на вјештачкој трави.

Само минут касније, у 21:21, одјекнули су први рафали. Нападачи су користили оружје великог калибра, а осим Марина, на лицу мјеста су убијена још двојица мушкараца, док је више особа рањено и хитно пребачено у болнице.

Истражитељи вјерују да је овај напад био пажљиво планирана акција са циљем да се "ућутка" вођа "Гуштера" (Лос Лагартос). Марино је био познат по својим честим путовањима у Дубаи и развијеној мрежи за шверц наркотика у еквадорским лукама. Његова ликвидација унутар зоне која се сматра "најсигурнијом у земљи" послала је језиву поруку тамошњем подземљу.

(телеграф)

Подијели:

Тагови:

fudbal

masakr

utakmica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

Свијет

Кинези бацали тоне пијеска у океан током 12 година, тек на крају су сателитски снимци открили шта заиста раде

3 ч

0
Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

Здравље

Ако користите дигитални топломјер, ово морате знати

3 ч

0
Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

Тенис

Чека нас тениска револуција: Поново покренута иницијатива за 5. Гренд слем, ево који град би био домаћин

3 ч

0
"Била сам у вези са духом": Марија из Србије ушла у везу са дечком из Њемачке, сада има трауме

Занимљивости

"Била сам у вези са духом": Марија из Србије ушла у везу са дечком из Њемачке, сада има трауме

3 ч

0

Више из рубрике

Партизан почео да позајмљује новац

Фудбал

Партизан почео да позајмљује новац

22 ч

0
Де Брујне након пола године напушта Наполи?

Фудбал

Де Брујне након пола године напушта Наполи?

1 д

0
Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

Фудбал

Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

1 д

0
Аморим добио отказ, Јунајтед ће водити легенда клуба!

Фудбал

Аморим добио отказ, Јунајтед ће водити легенда клуба!

5 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

46

Рубио: САД подржава храбри народ Ирана

13

37

Мирко Иванић напустио припреме Звезде

13

33

Судија излудио Дончића: Од***и одавде!

13

19

Током спуста ударила главом у ограду при брзини од 109 километара на час

13

03

Научници успјели да "подмладе" јајне ћелије

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner