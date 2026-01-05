Аморим добио отказ, Јунајтед ће водити легенда клуба!

Извор:
Португалски стручњак Рубен Аморим више није тренер Манчестер јунајтеда, саопштио је клуб.
Аморим је клуб преузео у новембру 2024. уз велика очекивања након тренерског мандата у Спортингу, али се његова епизода у Манчестеру неславно завршила.
Највећи успјех са клубом је остварио у првој сезони пласманом у финале Лиге Европе, гдје их је савладао Тотенхем.
У тренутку његовог одласка, Јунајтед је на шестом мјесту Премијер лиге. Кап која је прелила чашу су ремији са Вулверхемптоном и Лидсом, те свега једна побједа у посљедњих пет утакмица.
У међувремену се сукобио са спортским директором Џејсоном Вилкоксом, а послије бурне изјаве након меча против Лидса (1:1) је постало јасно да је крај близу.
”Дошао сам овде да будем менаџер Манчестер јунајтеда, а не тренер. То да вам буде јасно. Свестан сам да нисам ни Тухел, ни Мурињо, ни Конте – али ја сам менаџер. Тако ће бити док не прође 18 мјесеци или док не будем смијењен прије тога. Ја се нећу повући, остаћу овде да радим свој посао док не дође неки други човјек да ме замијени", рекао је том приликом Аморим и предвидио себи судбину.
Аморим је прву сезону завршио на 15. мјесту, а у истом, лошем, ритму је наставио и ове сезоне. И то без учешћа у европским такмичењима.
"Управа клуба је невољно донијела одлуку да је право вријеме да се направи промјена. То ће клубу дати најбољу прилику за што бољи учинак у Премијер лиги. Клуб би желио да се захвали Рубену на његовом доприносу и жели му све најбоље у будућности", стоји у званичном саопштењу.
Након одласка Аморима, а прије именовања новог тренера, ту улогу ће обављати некадашњи фудбалер тог клуба Дарен Флечер. Шкот је до сада водио U18 екипу Јунатједа, а премијеру на клупи сениора ће имати у сриједу против Барнлија.
Током каријере је одиграо 342 утакмице за Јунајтед између 2000. и 2015. године. Током тог периода је освојио Лигу шампиона, пет Премијер лига, три Лига купа, ФА куп, четири Комјунити шилда и Свјетско клупско првенство.
Club statement: Ruben Amorim.— Manchester United (@ManUtd) January 5, 2026
