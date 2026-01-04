Logo
Large banner

Преминуо Милорад Косановић

Извор:

Б92

04.01.2026

12:15

Коментари:

0
Преминуо Милорад Косановић
Фото: Pixabay

Српски фудбалски тренер Милорад Косановић преминуо је у 75. години.

Косановић је преминуо након краће болести – и то баш на 75. рођендан. Рођен је 4. јануара 1951. године у Шидским Бановцима, а почео да игра фудбал у Борову. Преселио се 1971. у Шведску и са Малмеом освојио три трофеја.

Наступао је још за зрењанински Пролетер, Војводину и Нови Сад, гд‌је је завршио каријеру 1983. године.

Тренерску каријеру је почео у Војводини, коју је водио од 1992. до 1995. У два мандата, од 1997. до 1998. и током 2007. предводио је Црвену звезду, преноси б92.

Запалио се аутомобил-Бањалука-04012026

Хроника

Горио аутомобил на паркингу у Бањалуци

Косановић је, између осталих, тренирао Војводину, Борац, Црвену звезду, Вухан, Далијан, Олимпију из Љубљане, Нови Пазар, Радник, Напредак, Раднички из Ниша, Младост из Лучана, селекцију Малте, као и младу репрезентацију Србије и Црне Горе (У21).

Подијели:

Тагови:

fudbalski trener

preminuo

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић

Фудбал

Туга на почетку године: Преминуо чувени Србин Борко Крунић

20 ч

0
Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

Фудбал

Флик открио: Барселона се појачава у одбрани

1 д

0
Љајић говорио о тренутној ситуацији у клубу: "Данас дајем оставку ако се то деси"

Фудбал

Љајић говорио о тренутној ситуацији у клубу: "Данас дајем оставку ако се то деси"

2 д

0
Дани Алвес се вратио фудбалу

Фудбал

Дани Алвес се вратио фудбалу

2 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

55

Жупљанин: Српска - највећа светиња коју ће српски народ чувати

12

49

Александра Пријовић: Скоро сви су ме заборавили када сам била трудна

12

49

Због чега је опасна прекомјерна употреба антибиотика?

12

32

Леонардо Дикаприо заглављен на познатом острву

12

29

Јутјуб на мети озбиљних критика

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner