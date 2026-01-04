Преминуо Милорад Косановић

Извор:
Српски фудбалски тренер Милорад Косановић преминуо је у 75. години.
Косановић је преминуо након краће болести – и то баш на 75. рођендан. Рођен је 4. јануара 1951. године у Шидским Бановцима, а почео да игра фудбал у Борову. Преселио се 1971. у Шведску и са Малмеом освојио три трофеја.
Наступао је још за зрењанински Пролетер, Војводину и Нови Сад, гдје је завршио каријеру 1983. године.
Тренерску каријеру је почео у Војводини, коју је водио од 1992. до 1995. У два мандата, од 1997. до 1998. и током 2007. предводио је Црвену звезду, преноси б92.
Косановић је, између осталих, тренирао Војводину, Борац, Црвену звезду, Вухан, Далијан, Олимпију из Љубљане, Нови Пазар, Радник, Напредак, Раднички из Ниша, Младост из Лучана, селекцију Малте, као и младу репрезентацију Србије и Црне Горе (У21).
