Дани Алвес се вратио фудбалу

02.01.2026

12:18

Дани Алвес се вратио фудбалу

Бразилац Дани Алвес (42) постао је сувласник португалског трећелигаша Сао Жоао де Вер.

Бивш репрезентативц Бразила се овим чином званично вратио фудбалу након што је изашао из затвора гд‌је је служио казну због силовања. Алвес је, подсјетимо, 30. децембра 2022. године, према оптужници, присилио на однос једну д‌јевојку у тоалету ноћног клуба у Барселони.

У затвору је провео укупно 14 мјесеци.

Иако је првобитно осуђен на четири и по године затвора, 28. марта 2025. године шпански суд је поништио ову пресуду због непоузданости исказа тужиоца и недосљедности у претходној казни.

Алвес се поново активирао, сада у улози инвеститора малог клуба у Португалији.

"Данас се отвара нова страница у историји Сао Жоао де Вера. Страница писана амбицијом, идентитетом и визијом о будућности", пише у саопштењу клуба уз које стоји и фотографија Алвеса са дресом екипе и бројем 13.

Испрва идеја је била да Алвес заигра за овај португалски клуб међутим то се неће десити, пошто ће Бразилац искључиво као један од власника руководити активностима клуба.

"Ова сарадња симболизује више од структурне промјене. Она представља сусрет искуства оних који су освојили свијет и душе клуба који никада није престао да вјерује. Дани Алвес доноси глобалну визију, побједнички менталитет и амбицију. Сао Жоао де Вер нуди идентитет, заједницу и историју изграђену на напорном раду и истини. Заједно, оно што је већ велико трансформишемо у још већи, одрживији и инспиративнији пројекат", наводи се у званичном саопштењу португалског клуба.

