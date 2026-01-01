Logo
Огласио се Роберто Карлос послије операције

01.01.2026

22:30

Огласио се Роберто Карлос послије операције
Фото: Youtube / Printscreen / mr bundesteam

Легендарни бразилски фудбалер Роберто Карлос, огласио се након што је имао операцију срца.

Један од најбољих лијевих бекова свих времена (52) у сриједу је имао операцију срца, а поручио је да је процедура била планирана и да се осјећа добро.

"Желио бих да разјасним информације које круже интернетом. Недавно сам се подвргао превентивној медицинској процедури, коју сам унапред испланирао са својим медицинским тимом. Процедура је била успјешна и осјећам се добро. Нисам имао срчани удар. Добро се опорављам и радујем се повратку у пуну форму и наставку професионалних и личних активности. Искрено се захваљујем свима на порукама подршке, бриге и забринутости. Желим да увјерим све да нема разлога за бригу", поручио је Роберто Карлос преко друштвених мрежа.

Роберто Карлос играчку каријеру завршио је 2016. године, током које је играо за Унион де Сао Жоао, Атлетико Минеиро, Палмеирас, Интер, Реал Мадрид, Фенербахче, Коринтијансе, Анжи Махачкалу и Делхи Динамос.У дресу Реал Мадрида, за који је играо 11 сезона, освојио 13 трофеја укључујући три Лиге шампиона и четири првенства Шпаније.

За репрезентацију је одиграо 127 утакмица и постигао 11 голова, а са Бразилом је био првак свијета 2002. године.

Roberto Karlos

