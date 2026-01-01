Ненад Лалатовић на клупи Борца из Чачка?

Извор:
01.01.2026
Упркос сасвим коректним резултатима на клупи Младости из Лучана, Ненад Лалатовић напустио је мјесто тренера овог суперлигашког клуба. Било је говора да би могао каријеру да настави у иностранству, али први дан 2026. године доноси преокрет!
Наиме, како јавља Спорт Клуб, Ненад Лалатовић ће како ствари стоје остати у домаћем фудбалу, али не у Суперлиги Србије.
Познати тренер је према писању овог портала на прагу преузимања Борца 1926 из Чачка који се бори за опстанак у Првој лиги Србије.
Чачани су за сада претпосљедњи на табели друголигашког каравана, али се Борац нада да ће са чувеним тренером све успјети да преокрене у другом дијелу сезоне и да ипак избори опстанак. Међутим, проблем им прави то што ове сезоне због промјене система такмичења испада чак шест екипа.
У Борцу се ради на промјенама, посебно након одласка Зорана Костића са мјеста тренера на крају јесењег дијела сезоне. Чачани су крајем октобра добили нову управу, а Лалатовић ће бити само шлаг на торту.
Борац тренутно има 19 бодова, а први тим који је тренутно изнад црте је Трајал из Крушевца са 26 бодова, тако да циљ звани опстанак није неостварив. До краја првог дела сезоне остало је осам кола, послије чега следи плеј-аут.
Остаје да се види да ли ће Ненад Лалатовић заиста бити то име које ће успјети да спаси славни клуб испадања у Српску лигу Запад.
