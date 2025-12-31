Logo
Катастрофална одлука за клуб: Црно-бијели не могу да доводе фудбалере до 2027. године!

Телеграф

31.12.2025

17:37

Катастрофална одлука за клуб: Црно-бијели не могу да доводе фудбалере до 2027. године!
Фото: АТВ

Свјетска фудбалска федерација (ФИФА) забранила је бразилском Ботафогу трансфере до јануара 2027. године због неисплаћеног обештећења америчкој Атланти за трансфер Тијага Алмаде, који је стигао у црно-бијеле на љето 2024. године.

Трансфер Аргентинца Алмаде требало је да кошта Ботафого 27 милиона евра, али је Атланта тужила бразилски клуб јер није добила сав новац, а ФИФА је реаговала суспензијом трансфера клубу из Рио де Жанеира и сада се налазе у огромном проблему.

Одлучили су Бразилци потом да позајме Алмаду почетком 2025. године Лиону, који је у власништву бизнисмена Џона Текстора, који је власник и Ботафогоа.

кк партизан

Кошарка

Кошаркаш Партизана Двејн Вашингтон МВП АБА лиге за децембар

Овог љета су га продали у Атлетико Мадрид за 25 милиона евра, али тај новац није поново отишао пут Атланте, због чега је услиједила и казна.

Како је саопштено из Ботафога, покушаће да у најкраћем могућем року ријеше проблем са Атлантом, што би помогло да се укине суспензија ФИФА.

(Телеграф.рс)

