"Одједном има новца за играча као што је Пејн" Помоћник Жељка Обрадовића отворио душу

Извор:
Агенције
29.12.2025
23:03
Коментари:0
Нешто више од мјесец дана прошло је откако је Жељко Обрадовић напустио Партизан.
Девет утакмица касније, упркос стартној серији Мирка Оцокољића од четири побједе, тријумфа у Вјечитом дербију, агонија црно-бијелих, утисак је, све је већа.
Ђоан Пењароја је ангажован затегне свлачионицу и врати београдски тим на прави курс. Другим ријечима, да покуша да спасе сезону.
Дан прије Партизанове посљедње утакмице у 2025. години, оне евролигашке у Валенсији, гостовање Обрадовићевог помоћника Ђозепа Марије Искијерда у радио емисији шпанског Ес Радио, отвара ране Гробара које озбиљно пеку од краја новембра.
Ријечи шпанског стручњака тјерају на размишљање, на стварање верзије алтернативне историје, на маштање о томе како је сезона могла да изгледа да су у црно-бијелом табору повлачени другачији потези, преноси Моцарт Спорт.
– Пролазили смо тежак период, серију пораза и појавиле су се гласине да ће Жељко можда отићи. Тада су ми комшије, пријатељи које сам стекао ван кошарке, чланови Партизана, власници сезонских карата молили да кажем Жељку да не иде. Рекли су ми, цитирам: Ово нам је веома важно. Није важно ако изгубимо још утакмица, само желимо да Жељко остане – рекао је Искјердо.
Упитан је Искјердо и о дуелу са Асвелом у Француској, када је Тајрик Џонс умјесто у дресу, био на клупи у цивилу. Наравно, и о изјавама популарног Жоца да Тајрика треба питати зашто није био спреман да игра.
– Долазим из генерације у којој, ако си повријеђен, или си повријеђен и не играш до краја сезоне, или играш утакмицу. Боли, ризикујеш… Професионални спортиста, не само кошаркаш, никада није стопроцентно здрав. Увијек имаш модрице, нешто боли… Али мораш да играш. А најважније од свега, важније од Жељка, јесте тим. Неким играчима се до није допадало и такве ствари су се повремено догађале. То је био случај и против Асвела – објаснио је Искијердо.
Потврдио је Искијердо да је клупска управа Жељку у потрази за центром поручила да уколико жели појачање на позицији петице, Френк Никикина мора да оде.
– Да, да. Процес грађења тима има успоне и падове, а у конкретном случају центра којег смо жељели да доведемо, није било довољно новца. Сада одједном има довољно новца за играче као што је Камерон Пејн, за којег поуздано знам да није јефтин играч. Он је сјајан кошаркаш који много кошта. Није тако било док смо ми били ту, а сада одједном јесте. То су одлуке које клуб доноси и ми немамо моћ одлучивања ту. Ако мене питате, одавно бих се ријешио бих се неколицине играча, још прије неколико мјесеци – закључио је Искијердо.
Кошарка
1 д0
Кошарка
3 д0
Кошарка
1 седм0
Кошарка
1 седм0
Најновије
Најчитаније
12
13
12
07
11
41
11
37
11
30
Тренутно на програму