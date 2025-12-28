Овакав скандал кошарка не памти! Радиле песнице на терену, једна особа задобила повреду главе

Извор:
Велики скандал потресао је турску кошаркашку јавност након утакмице женског првенства између Мерсина и Бодрума, која је завршена драматичном побједом гошћи резултатом 73:72.
Ипак, умјесто кошарке и неизвјесне завршнице, меч ће остати упамћен по бруталним сценама које су услиједиле одмах по завршетку утакмице.
Бодрум је до тријумфа стигао кошем у посљедњим секундама, што је изазвало огромне тензије на паркету. Убрзо након одлучујућих поена избила је општа туча у којој су учествовале кошаркашице оба тима, али и чланови стручних штабова, а хаос се проширио и ван самог терена.
Ситуација је врло брзо измакла контроли, док су судије и обезбјеђење покушавали да смире страсти. Најгоре је прошла кошаркашица Бодрума Ејдина Топчу, која је током размјене удараца задобила тешку повреду главе. Њој је отворена аркада, а снимци са утакмице показују колико су сцене биле узнемирујуће. Топчу је одмах након меча превезена у болницу, гдје јој је рана санирана и ушивена.
Dün akşam Kadınlar Basketbol Ligi'nde oynanan Mersin-Bodrum maçının ardından sahada yumruklu kavga çıktı.pic.twitter.com/WvCispsX0C— BBO Sports (@bbosports) December 27, 2025
Према наводима турских медија, здравствено стање кошаркашице је стабилно и очекује се да ће се врло брзо вратити тренинзима и такмичарским обавезама. Ипак, инцидент је отворио бројна питања о безбједности на утакмицама женског првенства и дисциплини на терену.
Очекује се хитна реакција Кошаркашког савеза Турске, који би у наредним данима требало да донесе одлуке о евентуалним казнама за актере овог скандала. Након свега, кош у посљедњим секундама пао је у потпуни заборав, док је насиље бацило сјенку на један од најузбудљивијих мечева сезоне.
