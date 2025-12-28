Logo
Large banner

Овакав скандал кошарка не памти! Радиле песнице на терену, једна особа задобила повреду главе

Извор:

Телеграф

28.12.2025

21:12

Коментари:

0
Овакав скандал кошарка не памти! Радиле песнице на терену, једна особа задобила повреду главе
Фото: screenshot

Велики скандал потресао је турску кошаркашку јавност након утакмице женског првенства између Мерсина и Бодрума, која је завршена драматичном побједом гошћи резултатом 73:72.

Ипак, умјесто кошарке и неизвјесне завршнице, меч ће остати упамћен по бруталним сценама које су услиједиле одмах по завршетку утакмице.

Бодрум је до тријумфа стигао кошем у посљедњим секундама, што је изазвало огромне тензије на паркету. Убрзо након одлучујућих поена избила је општа туча у којој су учествовале кошаркашице оба тима, али и чланови стручних штабова, а хаос се проширио и ван самог терена.

Ситуација је врло брзо измакла контроли, док су судије и обезбјеђење покушавали да смире страсти. Најгоре је прошла кошаркашица Бодрума Ејдина Топчу, која је током размјене удараца задобила тешку повреду главе. Њој је отворена аркада, а снимци са утакмице показују колико су сцене биле узнемирујуће. Топчу је одмах након меча превезена у болницу, гдје јој је рана санирана и ушивена.

Према наводима турских медија, здравствено стање кошаркашице је стабилно и очекује се да ће се врло брзо вратити тренинзима и такмичарским обавезама. Ипак, инцидент је отворио бројна питања о безбједности на утакмицама женског првенства и дисциплини на терену.

Очекује се хитна реакција Кошаркашког савеза Турске, који би у наредним данима требало да донесе одлуке о евентуалним казнама за актере овог скандала. Након свега, кош у посљедњим секундама пао је у потпуни заборав, док је насиље бацило сјенку на један од најузбудљивијих мечева сезоне.

Подијели:

Тагови:

Košarka

Туча

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Побједа за крај године: Игокеа савладала Борац

Кошарка

Побједа за крај године: Игокеа савладала Борац

4 ч

0
Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

Кошарка

Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

16 ч

0
Податак који јасно показује распад Партизана

Кошарка

Податак који јасно показује распад Партизана

1 д

0
АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

Кошарка

АБА Лига: Игокеа сутра дочекује Борац из Чачка

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

12

Новак Ђоковић добио награду за достигнућа у спорту

21

51

Ово ће обрадовати Гробаре! Познато када се враћа Карлик Џонс

21

45

Кључни избори за статус Срба на КиМ

21

39

На основу 81 одсто гласова, Самоопредјељење на 50 одсто, Српској листи 3,4 процента

21

26

Централне вијести, 28.12.2025.

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner