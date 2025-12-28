Logo
Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио

Б92

28.12.2025

08:01

Јокић опет бриљирао – Денвер опет изгубио
Фото: Tanjug / AP / Gerald Herbert

Кошаркаши Денвера изгубили су од Орланда 127:126 у новом мечу НБА лиге.

Нагетси су опет изгубили немогуће, имали су велику предност, али на крају нису успели да је сачувају, па с тако забиљежили трећи пораз у посљедњи пет мечева.

Никола Јокић опет је био на висини задатка, Србин је још једном уписао трипл-дабл, 16. ове сезоне, укупно 180. у каријери.

Јокић је меч завршио са 34 поена (11/22 из игре, 0/0 за три, 12/13 са пенала), 21 скоком и 12 асистенција за 38 минута игре, а имао је и четири изгубљене и једну блокаду.

Српски центар дошао је на корак до другог мјеста вечне листе, пошто сада Оскар Робертсон има само један трипл-дабл више од њега.

Србин је против Меџика уписао нову 30/20/10 партију, осму такву у каријери, али ни то није било довољно да тим Дејвида Аделмана избјегне девети пораз у сезони.

Никола Јокић

Denver Nagetsi

НБА

Košarka

Коментари (0)
