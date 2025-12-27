"Г*вна једна, ј**ем вас у уста сељачка...": Бура у АБА лиги

27.12.2025
20:04
Коментари:0
Кошаркаши Клужа уписали су осму побједу од старта АБА лиге, пошто су у петак на свом терену били бољи од екипе Студентског Центра резултатом 96:85. На тај начин, румунски тим се налази на другом мјесту у регионалном такмичењу, али са две утакмице вишка у односу на Партизан који има само један пораз и идентичан број тријумфа.
Од самог старта су кошаркаши Клужа били доминантнији и држали су све у својим рукама готово свих 40 минута утакмице. Ипак, тренер гостију Петар Мијовић, на једном тајмауту је имао шта да каже арбитрима и искаже незадовољство суђењем.
- Нема падања, ова г*вна краду читаву утакмицу! Нема падања, је л' јасно? На ивици намерног фаула одиграјте. Г*вна једна, је*ем вас у уста вас је*ем сељачка - рекао је Мијовић играчима.
Међутим, на послетку утакмице био је мирнији и није се освртао на суђење.
- Прије свега, желим да честитам екипи Клужа. Играли су веома добро, погађали су много тешких шутева и унијели снажну енергију, и на крају дана су заслужено побиједили. Мислим да смо и ми одиграли солидну утакмицу, осим прве четвртине у којој смо изашли помало млако. Осим тога, задовољан сам како смо играли у одређеним периодима, посебно имајући у виду квалитет противника.
Најновије
Најчитаније
22
06
22
01
21
44
21
35
21
30
Тренутно на програму