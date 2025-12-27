Logo
Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана

Телеграф

Телеграф

27.12.2025

13:43



0
Никола Вучевић престигао Мајкла Џордана
Фото: Танјуг/АП

Претходне ноћи клубови српских играча у НБА лиги са успјехом су уписивали побједе, док су наши момци уз слабе улоге подбацили.

Ипак, један човјек са ових простора може да се похвали историјским податком послије тријумфа Чикаго Булса над Филаделфијом Севентисиксерс 109:102.

Наиме, Никола Вучевић је одиграо скроман меч и убацио седам поена уз исто толико скокова, али је једна погођена тројка била довољна да уђе у алманахе легендарне франшизе и престигне Мајкла Џордана.

Црногорски центар је са 556 датих тројки у каријери сада изнад најчувенијег кошаркаша икада, који је у каријери, када су Булси у питању, постигао 555. Наравно, успјеси двојице играча нису за поређење, али није мала ствар када у било ком параметру одете корак изнад Џордана и будете шести у историји клуба, али и најефикаснији центар у том параметру.

Никола Јокић

Кошарка

Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Вучевић је као 16. пик на НБА драфту 2011. изабран од стране управо Филаделфије, али је најдужи период проведо у Орландо Меџику, од 2012. до 2021. године, када је трејдован у Булсе.

Утакмицу против Филе нико у Чикагу није завршио са више од 15 поена, а чак десет уписаних кошаркаша налазило се у распону од 7 до 15 поена. На другој страни су Џоел Ембид и Тајрис Мекси убацили 31 и 27 поена.

(Телеграф.рс)



Nikola Vučević

Majkl Džordan

Коментари (0)
