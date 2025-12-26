Logo
Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан
Фото: Tanjug/AP Photo/Abbie Parr

Никола Јокић и "Тако Бел" су у центру пажње америчке јавности протеклих дана.

Када се вратимо на 2014. годину и присјетимо да је Никола Јокић биран са 41. позиције у другој рунди, долазимо до свима познате сцене када је у тренутку бирања српског центра у кадру била реклама ресторана брзе хране “Тако Бел”.

Они су тада рекламирали производ звани “Кесарито” који је био у продаји одређено вријеме, а с озбиром да је љути бурито са много сира био изузетно популаран, велики број људи је тражило да се Кесарито врати на мени.

Они су дуго избјегавали, па су одлучили да услише жеље и бурито са мексичком тортиљом, зачињеном говедином, пиринчем, сосом са павлаком и мајонезом, сирним намазом и качкаваљем поново учине доступним.

Током маркетиншке кампање су више пута покушали да Јокића “натјерају” да поједе Кесарито и тако цијели производ додатно популаризују, али Никола успјешно одолијева, преноси Б92.

Nikola Jokić

Кошарка

Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка

Макар јавно.

Он се на утакмицу Денвера и Минесоте за Божић, 25. децембра, појавио носећи кардиган џемпер са логом “Тако Бел” и мајицом на којој пише “И даље нисам пробао Кесарито”.

