Познати ресторан брзе хране жели Јокића, његов одговор је урнебесан

Извор:
Б92
26.12.2025
18:03
Коментари:0
Никола Јокић и "Тако Бел" су у центру пажње америчке јавности протеклих дана.
Када се вратимо на 2014. годину и присјетимо да је Никола Јокић биран са 41. позиције у другој рунди, долазимо до свима познате сцене када је у тренутку бирања српског центра у кадру била реклама ресторана брзе хране “Тако Бел”.
Они су тада рекламирали производ звани “Кесарито” који је био у продаји одређено вријеме, а с озбиром да је љути бурито са много сира био изузетно популаран, велики број људи је тражило да се Кесарито врати на мени.
Nikola responds to the noise 👀 pic.twitter.com/P1lFleCRyx— Denver Nuggets (@nuggets) December 26, 2025
Они су дуго избјегавали, па су одлучили да услише жеље и бурито са мексичком тортиљом, зачињеном говедином, пиринчем, сосом са павлаком и мајонезом, сирним намазом и качкаваљем поново учине доступним.
Током маркетиншке кампање су више пута покушали да Јокића “натјерају” да поједе Кесарито и тако цијели производ додатно популаризују, али Никола успјешно одолијева, преноси Б92.
Кошарка
Тренер Денвера: Јокић је најбољи на свијету и тачка
Макар јавно.
Он се на утакмицу Денвера и Минесоте за Божић, 25. децембра, појавио носећи кардиган џемпер са логом “Тако Бел” и мајицом на којој пише “И даље нисам пробао Кесарито”.
Најновије
Најчитаније
21
01
20
58
20
54
20
50
20
48
Тренутно на програму